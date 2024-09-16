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Posted 16 сентября, 03:15

Published 16 сентября, 03:15

Modified 16 сентября, 03:19

Updated 16 сентября, 03:19

Чиновник уволился

Из мэрии уволили начальника департамента строительства Новосибирска Кондратьева

16 сентября 2024, 03:15
Фото: Алёна Рогонова. atas.info
Чиновник уволился
В Новосибирске главного по строительству в городе уволили, сообщает мэрия.

В муниципалитете прошли очередные кадровые изменения. Свой пост покинул Алексей Кондратьев. Он был замом мэра, а также возглавлял департамент строительства и архитектуры города.

Официально об увольнении стало известно в начале новой рабочей недели. Это была собственная инициатива чиновника. Его уволили в эту дату. Об этом распорядился градоначальник Максим Кудрявцев.

Кондратьев работал в мэрии с 1999 года. Он занимал разные должности. Вице-мэром он стал с 2014 года.

Вице-мэра Анну Терешкову уволил новый мэр Новосибирска
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