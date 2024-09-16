Из мэрии уволили начальника департамента строительства Новосибирска Кондратьева

Posted 16 сентября, 03:15
Published 16 сентября, 03:15
Modified 16 сентября, 03:19
Updated 16 сентября, 03:19
В муниципалитете прошли очередные кадровые изменения. Свой пост покинул Алексей Кондратьев. Он был замом мэра, а также возглавлял департамент строительства и архитектуры города.
Официально об увольнении стало известно в начале новой рабочей недели. Это была собственная инициатива чиновника. Его уволили в эту дату. Об этом распорядился градоначальник Максим Кудрявцев.
Кондратьев работал в мэрии с 1999 года. Он занимал разные должности. Вице-мэром он стал с 2014 года.