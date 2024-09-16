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Posted 16 сентября, 12:15

Published 16 сентября, 12:15

Modified 16 сентября, 12:17

Updated 16 сентября, 12:17

Лишь 5% россиян смогут позволить себе автомобиль к 2030 году

Лишь 5% россиян смогут позволить себе автомобиль к 2030 году

16 сентября 2024, 12:15
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
С 1 октября в России начнут действовать новые коэффициенты утилизационного сбора за ввозимые автомобили, ежегодное повышение ставок будет составлять 10-20%.

Минпромторг России утвердил долгосрочную систему повышения утилизационного сбора, которая будет действовать до 2030 года. Новые коэффициенты коснутся, в том числе, легковых автомобилей. Причем как в отношении отечественных, так и импортных автомобилей. Исключения — физические лица, ввозящих авто с двигателями до трех литров для личного использования. Новые правила вступят в силу 1 октября 2024 года.

На первом этапе рост утилизационного сбора составит до 85%. Затем с 1 января каждого года вплоть до 2030-го ставка будут поднимать на 10-20%. К примеру, владельцам легковушек с двигателем до двух литров придется платить на 250 тысяч рублей больше. Если объем двигателей до трех литров — на 700 тысяч рублей.

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По расчетам эксперта Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Игоря Чикина, нововведение запустит поступательный рост цен на автомобили в России. Так, на первом этапе стоимость автомобилей в среднем увеличится на 15%. После Нового года эксперт прогнозирует рост цен еще на 15%. В итоге к 2030 году покупку нового авто потянут лишь 5% россиян.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с изданием «Новые Известия» заявил, что новые расценки приведут к удорожанию китайских автомобилей порядка на 300 тысяч рублей. Не стоит думать, что отечественные автопроизводители сохранят свой прайс, предупреждают аналитики.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Транспорт#Новосибирск
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