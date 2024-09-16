Лишь 5% россиян смогут позволить себе автомобиль к 2030 году

На первом этапе рост утилизационного сбора составит до 85%. Затем с 1 января каждого года вплоть до 2030-го ставка будут поднимать на 10-20%. К примеру, владельцам легковушек с двигателем до двух литров придется платить на 250 тысяч рублей больше. Если объем двигателей до трех литров — на 700 тысяч рублей.