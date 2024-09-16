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Posted 16 сентября, 04:03

Published 16 сентября, 04:03

Modified 16 сентября, 04:05

Updated 16 сентября, 04:05

Ребенка спасли

Мать с двухлетним ребенком спасли из горящего дома под Новосибирском

16 сентября 2024, 04:03
Фото: МЧС России
Ребенка спасли
В Искитимском районе Новосибирской области случился пожар, в МЧС дали подробности.

Пожар в доме произошел утром 16 сентября. Горела квартира на Коммунистическом проспекте в поселке Линево. Огонь полыхал с первого этажа.

Самостоятельно из дома выбежали четверо жильцов. Спасатели помогли выбраться матери с двухлетним ребенком, а также пенсионерке. Их эвакуировали со 2-го и 4-го этажа.

Пожар ликвидировали огнеборцы в пределах 30 минут. Никто в ЧП не пострадал. На вызов реагировали девять спасателей. Причину пожара установят дознаватели.

Недавно случился пожар в Ленинском районе Новосибирска: мать оставила в квартире ребенка.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Дети#Пожар#МЧС#Дом#Эвакуация
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