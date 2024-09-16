Мать с двухлетним ребенком спасли из горящего дома под Новосибирском

Posted 16 сентября, 04:03
Published 16 сентября, 04:03
Modified 16 сентября, 04:05
Updated 16 сентября, 04:05
Пожар в доме произошел утром 16 сентября. Горела квартира на Коммунистическом проспекте в поселке Линево. Огонь полыхал с первого этажа.
Самостоятельно из дома выбежали четверо жильцов. Спасатели помогли выбраться матери с двухлетним ребенком, а также пенсионерке. Их эвакуировали со 2-го и 4-го этажа.
Пожар ликвидировали огнеборцы в пределах 30 минут. Никто в ЧП не пострадал. На вызов реагировали девять спасателей. Причину пожара установят дознаватели.
Недавно случился пожар в Ленинском районе Новосибирска: мать оставила в квартире ребенка.