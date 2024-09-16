atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 02:15

Published 16 сентября, 02:15

Modified 16 сентября, 02:17

Updated 16 сентября, 02:17

Буря будет мощной

Метеозависимых ждет мощнейшая магнитная буря в 2024 году — сроки и интенсивность

16 сентября 2024, 02:15
Фото: Изображение Midjourney
Буря будет мощной

Жителей Новосибирска предупредили о мощной магнитной буре 16 и 17 сентября

В Новосибирске ожидается самая мощная магнитная буря в 2024 году, о чем свидетельствуют данные сервисов.

Магнитная буря будет ощутима 16 сентября. Ее пик начнется после 15:00. Тогда ее мощность достигнет 7 баллов из 10 возможных. К вечеру она станет слабее лишь на балл — до 6.

Также геомагнитное поле останется возбужденным и 17 сентября. Пик будет ночью. Геомагнитный шторм стихнет лишь к ночи следующего дня. Тогда магнитных бурь не ожидается до конца месяца.

Больше всего в такие дни страдают метеозависимые люди. У них обостряются болезни, болит голова, появляется упадок сил и плохое настроение. Специалисты советуют не перенагружать себя в магнитные бури и больше отдыхать на свежем воздухе.

Температурные качели ждут новосибирцев — погода на неделю
Узнать подробнее
Читайте также:
Когда закончится бабье лето в Сибири — датыЗаморозки из Арктики надвигаются на Новосибирск
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Магнитные бури#Метеозависимые#Магнитосфера
Подпишитесь
Популярное