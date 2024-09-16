Метеозависимых ждет мощнейшая магнитная буря в 2024 году — сроки и интенсивность

Posted 16 сентября, 02:15
Published 16 сентября, 02:15
Modified 16 сентября, 02:17
Updated 16 сентября, 02:17
Магнитная буря будет ощутима 16 сентября. Ее пик начнется после 15:00. Тогда ее мощность достигнет 7 баллов из 10 возможных. К вечеру она станет слабее лишь на балл — до 6.
Также геомагнитное поле останется возбужденным и 17 сентября. Пик будет ночью. Геомагнитный шторм стихнет лишь к ночи следующего дня. Тогда магнитных бурь не ожидается до конца месяца.
Больше всего в такие дни страдают метеозависимые люди. У них обостряются болезни, болит голова, появляется упадок сил и плохое настроение. Специалисты советуют не перенагружать себя в магнитные бури и больше отдыхать на свежем воздухе.