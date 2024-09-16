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Posted 16 сентября, 01:42

Published 16 сентября, 01:42

Modified 16 сентября, 01:44

Updated 16 сентября, 01:44

Кому дадут тепло

Названы адреса, по которым отопление дадут в первую очередь в Новосибирске

16 сентября 2024, 01:42
Фото: 1MI
Кому дадут тепло
В Новосибирске постепенно начали подключать тепло: в СГК рассказали, когда оно появится в жилых домах.

С 16 сентября в Новосибирске к теплу подключают больницы, детские сады. Батареи в квартирах начнут прогреваться с 18 числа. Это будет постепенный этап. Полностью подачу тепла завершат 30 сентября.

Первым отопление подключат жителям улиц Котовского, Ватутина, Гусинобродское шоссе. С 21 сентября тепло появится в домах на улицах Ватутина, Сибревкома.

С 24 сентября тепло станет в квартирах на улицах Карла Маркса, Бориса Богаткова, Советской. С 27 числа — Большевистская, Чаплыгина, Пархоменко.

Фото: СГК.
Когда включат отопление в жилых домах — точная дата
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Тепло#Отопление#Отопительный сезон#СГК
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