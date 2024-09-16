Названы адреса, по которым отопление дадут в первую очередь в Новосибирске

Posted 16 сентября, 01:42
Published 16 сентября, 01:42
Modified 16 сентября, 01:44
Updated 16 сентября, 01:44
С 16 сентября в Новосибирске к теплу подключают больницы, детские сады. Батареи в квартирах начнут прогреваться с 18 числа. Это будет постепенный этап. Полностью подачу тепла завершат 30 сентября.
Первым отопление подключат жителям улиц Котовского, Ватутина, Гусинобродское шоссе. С 21 сентября тепло появится в домах на улицах Ватутина, Сибревкома.
С 24 сентября тепло станет в квартирах на улицах Карла Маркса, Бориса Богаткова, Советской. С 27 числа — Большевистская, Чаплыгина, Пархоменко.