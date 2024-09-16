Новосибирский метрополитен закупит 20 новых вагонов — сколько заплатят

На закупку 20 новых вагонов метрополитен потратит 4,39 млрд рублей (4 390 387 000 рублей). На эти деньги планируют приобрести четыре состава в лизинг. Еще 863 681 468 рублей собственных средств направят на закупку пяти новых вагонов.