Новосибирский метрополитен закупит 20 новых вагонов — сколько заплатят

Posted 16 сентября, 05:43
Published 16 сентября, 05:43
Modified 16 сентября, 05:45
Updated 16 сентября, 05:45
На закупку 20 новых вагонов метрополитен потратит 4,39 млрд рублей (4 390 387 000 рублей). На эти деньги планируют приобрести четыре состава в лизинг. Еще 863 681 468 рублей собственных средств направят на закупку пяти новых вагонов.
Срок поставок, согласно условиям контракта, — с октября 2025 года до марта 2026 года.
Стартовую цену рассчитывали, исходя из ответа от потенциального поставщика.
Летом-2024 правительство Новосибирской области объявило, что выделит метрополитену деньги на состав из пяти вагонов.