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Posted 16 сентября, 05:43

Published 16 сентября, 05:43

Modified 16 сентября, 05:45

Updated 16 сентября, 05:45

Новосибирский метрополитен закупит 20 новых вагонов — сколько заплатят

Новосибирский метрополитен закупит 20 новых вагонов — сколько заплатят

16 сентября 2024, 05:43
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Парк Новосибирского метрополитена станет больше на 20 вагонов, следует из информации, размещенной на сайте госзакупок.

На закупку 20 новых вагонов метрополитен потратит 4,39 млрд рублей (4 390 387 000 рублей). На эти деньги планируют приобрести четыре состава в лизинг. Еще 863 681 468 рублей собственных средств направят на закупку пяти новых вагонов.

Срок поставок, согласно условиям контракта, — с октября 2025 года до марта 2026 года.

Стартовую цену рассчитывали, исходя из ответа от потенциального поставщика.

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Летом-2024 правительство Новосибирской области объявило, что выделит метрополитену деньги на состав из пяти вагонов.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Новосибирское метро
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