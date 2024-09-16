Новосибирский зоопарк уменьшил время работы — в чем причина

Подобная практика является обычной. Теперь зоопарк работает 8 до 20 часов, билет нельзя купить с 19 часов. После этого зоопарк работает на выход. Сейчас посещение зоопарка стоит 500 рублей (обычный билет) и 250, если посещение льготное. До 5 августа зоопарк работал до 22 часов.