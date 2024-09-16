atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 08:24

Published 16 сентября, 08:24

Modified 16 сентября, 08:26

Updated 16 сентября, 08:26

Новосибирский зоопарк сократил время работы с 16 сентября

Новосибирский зоопарк уменьшил время работы — в чем причина

16 сентября 2024, 08:24
Фото: Эмилия Губарева. atas.info

Новосибирский зоопарк сократил время работы с 16 сентября

С 16 сентября Новосибирский зоопарк переходит на осенний режим и сокращает часы работы, предупредили в пресс-службе зоосада.

Подобная практика является обычной. Теперь зоопарк работает 8 до 20 часов, билет нельзя купить с 19 часов. После этого зоопарк работает на выход. Сейчас посещение зоопарка стоит 500 рублей (обычный билет) и 250, если посещение льготное. До 5 августа зоопарк работал до 22 часов.

Новосибирский метрополитен закупит 20 новых вагонов — сколько заплатят
Узнать подробнее

Ранее руководство Новосибирского зоопарка отселило повзрослевших белых медвежат от мамы. Событие вызвало возмущение о многих горожан. Многие комментаторы даже напоминали, что в Год семьи нельзя настолько бесчеловечно относиться к маме-медведице и ее детям.

Читайте также:
В Новосибирске пересмотрели праздничные дни — как будем отдыхать в 2025 годуДочь ветерана из Новосибирска обвинила отца в обмане — детали запутанной истории18 человек из федерального розыска вычислили по лицам за неделю в Новосибирске
#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Зоопарк#Новосибирский зоопарк
Подпишитесь
Популярное