«Одним словом — помойка»: разочарованные туристы рассказали об отдыхе в Анапе

Одним из минусов города является мусор, особенно на берегу Черного моря. Путешественники жалуются, что урны стоят только у входа на пляж, а сами отдыхающие не любят убирать за собой и идти до мусорки. Люди оставляют бумажки, бутылки, разбивают стекло и мимо всего этого ходят другие. Говорят, что убирают пляжи в Анапе неохотно.