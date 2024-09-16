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Posted 16 сентября, 08:40

Published 16 сентября, 08:40

Modified 16 сентября, 08:42

Updated 16 сентября, 08:42

Почему в Анапу не стоит ехать

«Одним словом — помойка»: разочарованные туристы рассказали об отдыхе в Анапе

16 сентября 2024, 08:40
Фото: 1MI
Почему в Анапу не стоит ехать
В топ-3 популярных курортов России входит Анапа: почему туристы приезжают оттуда разочарованными, узнал Atas.info.

Анапа — это курортный город Краснодарского края. Отдохнуть туда едут с большим желанием, а вот уезжают туристы с разочарованием. Сотни отзывов оставляют путешественники, критикуя отдых.

Мусор

Одним из минусов города является мусор, особенно на берегу Черного моря. Путешественники жалуются, что урны стоят только у входа на пляж, а сами отдыхающие не любят убирать за собой и идти до мусорки. Люди оставляют бумажки, бутылки, разбивают стекло и мимо всего этого ходят другие. Говорят, что убирают пляжи в Анапе неохотно.

«Мусорных корзин вообще не видно, если только при входе на пляж. Согласитесь не каждый будет собирать с собой мусор и выкидывать при выходе с пляжа. Русский человек в этом деле очень ленив»;
«Каждый мусорный бак это свалка. Урны вроде есть, но их так мало для такого наплыва людей. Кстати, на берегу тоже грязно, песок грязный и в море мусор, мало так приятностей. И самое неприятное цветение море»;
«Море грязное — летом цветут водоросли и море отвратительного желто-коричневого-зеленоватого цвета»;
«Море грязное, персонал наглый и ненавидящий всех, цену завышены, шумно, неуютно, некрасиво»;
«Пляж грязный. Ни мусор, ни водоросли не убирают. В Тунисе, в Африке водоросли убирают, а в России в Анапе нет. Будете платить как во Франции, а купаться как в России».
Чаще всего туристы жалуются на грязные пляжиЧаще всего туристы жалуются на грязные пляжи
Фото: 1MI. Чаще всего туристы жалуются на грязные пляжи
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Наплыв туристов

Второй по популярности из жалоб является большой наплыв отдыхающих. На пляжах иногда нет свободного места, по рынкам гуляют толпы людей, прогуляться по городу — тот еще квест.

«Спокойного отдыха на пляже не ждите. Постоянно русский разговор и может даже содержать не цензурную лексику. Состояние некоторых „особей“ было отнюдь не трезвое. Отдых? — нет, потерянное время!»;
«Огромные толпы народа! Невский отдыхает! Народ кишит как в муравейнике, кишит на узких улицах, кишит на пляже, кишит на главных улицах и парках! Может для кого-то идти в толпе это отдых, но для меня, жителя города миллионника-это не отдых. Огромное количество машин. Жуткая загазованность»;
«Одним словом — помойка. Если же у вас нет денег и мозгов, и вам абсолютно наплевать на комфорт, то вам сюда) Анапа днище!!! Если вдруг у вас будет выбор, между каким-то городом и Анапой, то ни в коем случае не выбирайте Анапу, пожалеете 2000 раз».
В Анапу приезжает много туристовВ Анапу приезжает много туристов
Фото: 1MI. В Анапу приезжает много туристов
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Высокие цены

Также туристам не нравятся высокие цены на курорте. Речь идет как о перелете, проживании, так и о кафе и других услугах.

«Цены выше Московских, бред полный. Ценник задрали в этом году нереальный на рынке!!!»
«Хочешь поехать отдыхать? Ни в коем случае не езжай в Анапу, лучше за границу. Господа, лучше подождите очереди в паспортном столе и оплатите госпошлину, сделайте себе загранник и летите в самый дешевый отель в Турции. Даже будучи в убогом отельчике отдых в Турции вам понравится больше, чем в Анапе»;
«Цены — очень дорого! Я удивляюсь людям, которые едут в Анапу и говорят, что дешево отдыхать тут — брехня! Очень дорого отдыхать. Перелет дорогой, аренда жилья дорогая, еда и того пуще».
«Цены питерские + 50%. Санкт-Петербург не самый дешевый город».
В Анапе дорогой ценник на многие услугиВ Анапе дорогой ценник на многие услуги
Фото: 1MI. В Анапе дорогой ценник на многие услуги
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Убитый транспорт

Еще одной главной жалобой туриста стал убитый транспорт. Якобы любая маршрутка, автобус, по состоянию оставляет желать лучшего. К тому же, там в любое время большое количество пассажиров.

«Маршрутки, автобусы ходят часто, но раздолбанные (даже на дальние расстояния). Добраться до всех населенных пунктов не представляет труда. В час пик в сезон жуткие пробки, маршрутки битком. Несоответствие цены и качества, толпа народа, грязь на каждом углу. Может, кому- то это и по душе, но я теперь только туда, где море и почти никого нет»;
«Отвратительный транспорт. Автобусы старые, древние, похоже с китайской и белорусской помойки, прошлый век».
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