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Posted 16 сентября, 10:03

Published 16 сентября, 10:03

Modified 16 сентября, 10:05

Updated 16 сентября, 10:05

Парикмахеру из Новосибирска дали 13 лет за попытку подрыва военкомата

Оглашен приговор парикмахеру за попытку взрыва военкомата — сколько ему дали

16 сентября 2024, 10:03
Фото: 1MI

Парикмахеру из Новосибирска дали 13 лет за попытку подрыва военкомата

16 сентября Военный суд вынес приговор Евгению Ряполову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за попытку взорвать военкомат.

В декабре 2023 года он изготовил своими руками взрывное устройство и подложил его ночью на окно военкомата Железнодорожного района. Это заметил охранник и вызвал полицию. Прибывшие специалисты обезвредили устройство, спецслужбы задержали подозреваемого. Чтобы вычислить подрывника, сотрудники МВД несколько дней просматривали кадры с камер видеонаблюдения. В итоге подозреваемый мужчина был найден. Им оказался сотрудник барбершопа Евгений Ряполов*.

Как потом выяснилось, механизм взрывного устройства был собран из таймера, батареек и новогодней гирлянды, корпусом выступила консервная банка.

Следствие пришло к выводу, что таким образом парикмахер решил помешать СВО. Свою вину Ряполов* признал частично.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Суд
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