Оглашен приговор парикмахеру за попытку взрыва военкомата — сколько ему дали

Posted 16 сентября, 10:03
Published 16 сентября, 10:03
Modified 16 сентября, 10:05
Updated 16 сентября, 10:05
В декабре 2023 года он изготовил своими руками взрывное устройство и подложил его ночью на окно военкомата Железнодорожного района. Это заметил охранник и вызвал полицию. Прибывшие специалисты обезвредили устройство, спецслужбы задержали подозреваемого. Чтобы вычислить подрывника, сотрудники МВД несколько дней просматривали кадры с камер видеонаблюдения. В итоге подозреваемый мужчина был найден. Им оказался сотрудник барбершопа Евгений Ряполов*.
Как потом выяснилось, механизм взрывного устройства был собран из таймера, батареек и новогодней гирлянды, корпусом выступила консервная банка.
Следствие пришло к выводу, что таким образом парикмахер решил помешать СВО. Свою вину Ряполов* признал частично.
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.