Оглашен приговор парикмахеру за попытку взрыва военкомата — сколько ему дали

В декабре 2023 года он изготовил своими руками взрывное устройство и подложил его ночью на окно военкомата Железнодорожного района. Это заметил охранник и вызвал полицию. Прибывшие специалисты обезвредили устройство, спецслужбы задержали подозреваемого. Чтобы вычислить подрывника, сотрудники МВД несколько дней просматривали кадры с камер видеонаблюдения. В итоге подозреваемый мужчина был найден. Им оказался сотрудник барбершопа Евгений Ряполов*.