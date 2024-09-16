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Posted 16 сентября, 01:49

Published 16 сентября, 01:49

Modified 16 сентября, 01:51

Updated 16 сентября, 01:51

За что критиковали Новосибирск

Первый секретарь ЦК КПСС Хрущев критиковал Новосибирск

16 сентября 2024, 01:49
Фото: Эмилия Губарева. atas.info
За что критиковали Новосибирск
Никита Хрущев критиковал Новосибирск: стало известно, чем он был недоволен.

В Новосибирске первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев был трижды. Первый раз он заезжал сюда проездом. Политик побывал на совещании, где поднялись вопросы ситуации с сельским хозяйством, а также устроил встречу с горожанами на площади Сибревкома.

Для этого даже построили трибуну, но вот оборудование, а именно микрофон, динамики, почему-то подвело. Хрущева слышали лишь первые ряды. Его спрашивали, хватает ли продуктов в магазине, на что сибиряки давали отрицательный ответ. Ситуация с дефицитом его сильно смутила. Воспоминания о политике нашли коллеги из издания Сиб.фм.

Также главе страны не нравилось расположение города относительно реки: перед этим он погулял по набережной. Еще Хрущев приезжал в Новосибирск в 1959 и 1961 годах.

Недавно в Новосибирск приезжал премьер-министр России Михаил Мишустин и вот, что изменится в столице Сибири после его визита.

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#Эмилия Губарева#Политика#Общество#Новосибирск#СССР#Критика
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