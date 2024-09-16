Первый секретарь ЦК КПСС Хрущев критиковал Новосибирск

Posted 16 сентября, 01:49
Published 16 сентября, 01:49
Modified 16 сентября, 01:51
Updated 16 сентября, 01:51
В Новосибирске первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев был трижды. Первый раз он заезжал сюда проездом. Политик побывал на совещании, где поднялись вопросы ситуации с сельским хозяйством, а также устроил встречу с горожанами на площади Сибревкома.
Для этого даже построили трибуну, но вот оборудование, а именно микрофон, динамики, почему-то подвело. Хрущева слышали лишь первые ряды. Его спрашивали, хватает ли продуктов в магазине, на что сибиряки давали отрицательный ответ. Ситуация с дефицитом его сильно смутила. Воспоминания о политике нашли коллеги из издания Сиб.фм.
Также главе страны не нравилось расположение города относительно реки: перед этим он погулял по набережной. Еще Хрущев приезжал в Новосибирск в 1959 и 1961 годах.
Недавно в Новосибирск приезжал премьер-министр России Михаил Мишустин и вот, что изменится в столице Сибири после его визита.