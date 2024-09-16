Первый секретарь ЦК КПСС Хрущев критиковал Новосибирск

Для этого даже построили трибуну, но вот оборудование, а именно микрофон, динамики, почему-то подвело. Хрущева слышали лишь первые ряды. Его спрашивали, хватает ли продуктов в магазине, на что сибиряки давали отрицательный ответ. Ситуация с дефицитом его сильно смутила. Воспоминания о политике нашли коллеги из издания Сиб.фм.