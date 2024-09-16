«Почта России» доставила ТСР почти 170 тысячам граждан

Posted 16 сентября, 16:29
Published 16 сентября, 16:29
Modified 16 сентября, 16:29
Updated 16 сентября, 16:29
«Почта России» занимается доставкой одноразовых медицинских подгузников для взрослых, специальных средств при нарушениях функций выделения, различных опор, рычагов, креплений, фиксаторов и приспособлений для протезов. В ближайшее время компания планирует начать перевозку крупногабаритных ТСР, включая специальные кровати. Пользователи могут заказать доставку прямо на дом, передает transsibinfo.com.
Год назад партнеры компании временно запустили доставку в Псковской и Калининградской областях, обслужив более двух тысяч человек. Весной текущего года эта услуга стала доступна уже в 83 регионах страны.
В своем февральском обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин акцентировал внимание на проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья, подчеркнув, что к 2030 году все нуждающиеся должны получать услуги долговременного ухода.
Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков заявил, что компания обладает всеми необходимыми ресурсами для оперативной доставки ТСР во все уголки страны. Миссия компании — быть надежным помощником государства и поддерживать все категории граждан, отметил Волков.