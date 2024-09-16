Путин увеличил штат армии в третий раз с начала СВО

В тексте указа главы государства сказано, что с 1 декабря 2024 года в армии РФ будет насчитываться 2 млн 389 тысяч 130 человек, из них военнослужащих — 1 млн 500 тысяч. Таким образом, РФ сразу поднимется в рейтинге самых милитаризированных государств в мире. Россия станет второй страной в мире по численности военных после Китая. Ранее строчки выше России занимали Индия и США.