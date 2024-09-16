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Posted 16 сентября, 13:56

Published 16 сентября, 13:56

Modified 16 сентября, 14:07

Updated 16 сентября, 14:07

Путин увеличил штат армии в третий раз с начала СВО

Путин увеличил штат армии в третий раз с начала СВО

16 сентября 2024, 13:56
Фото: 1MI
16 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении численности российской армии, количество военных вырастет на 180 тысяч человек.

В тексте указа главы государства сказано, что с 1 декабря 2024 года в армии РФ будет насчитываться 2 млн 389 тысяч 130 человек, из них военнослужащих — 1 млн 500 тысяч. Таким образом, РФ сразу поднимется в рейтинге самых милитаризированных государств в мире. Россия станет второй страной в мире по численности военных после Китая. Ранее строчки выше России занимали Индия и США.

Предыдущий раз президент увеличивал численность армии в декабре-2023 (до 2 млн 209 тысяч человек, военнослужащих — 1 млн 320 тысяч).

Первый раз с начала специальной военной операции штат армии пополнили в августе-2022, прибавка составила 140 тысяч человек. До этого к этой мере прибегали в 2017-м.

С января 2024 года призывной возраст в России повысили с 27 до 30 лет.

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Ранее военный из Новосибирска прокомментировал скрытую мобилизацию в РФ. По мнению эксперта, речь идет о добровольцах. Также до конца 2024 года новым контрактникам будут единовременно выплачивать 400 тысяч рублей. Деньги выделяют из бюджета субъектов РФ.

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#Алёна Рогонова#Политика#Новосибирск#Армия#СВО#Владимир Путин
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