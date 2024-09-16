Путин увеличил штат армии в третий раз с начала СВО

Posted 16 сентября, 13:56
Published 16 сентября, 13:56
Modified 16 сентября, 14:07
Updated 16 сентября, 14:07
В тексте указа главы государства сказано, что с 1 декабря 2024 года в армии РФ будет насчитываться 2 млн 389 тысяч 130 человек, из них военнослужащих — 1 млн 500 тысяч. Таким образом, РФ сразу поднимется в рейтинге самых милитаризированных государств в мире. Россия станет второй страной в мире по численности военных после Китая. Ранее строчки выше России занимали Индия и США.
Предыдущий раз президент увеличивал численность армии в декабре-2023 (до 2 млн 209 тысяч человек, военнослужащих — 1 млн 320 тысяч).
Первый раз с начала специальной военной операции штат армии пополнили в августе-2022, прибавка составила 140 тысяч человек. До этого к этой мере прибегали в 2017-м.
С января 2024 года призывной возраст в России повысили с 27 до 30 лет.
Ранее военный из Новосибирска прокомментировал скрытую мобилизацию в РФ. По мнению эксперта, речь идет о добровольцах. Также до конца 2024 года новым контрактникам будут единовременно выплачивать 400 тысяч рублей. Деньги выделяют из бюджета субъектов РФ.