Развитие пригородного сообщения помогает новосибирцам экономить деньги

Posted 16 сентября, 09:51
Published 16 сентября, 09:51
Modified 16 сентября, 09:53
Updated 16 сентября, 09:53
В 2023 году в Новосибирской области приняли дополнительные решения по развитию сети и увеличению объемов перевозки пригородным железнодорожным транспортом. Например, был запущен маршрут до станции Татарская, а также предоставлены льготы с 1 января 2024 на бесплатный проезд в электричках ветеранам труда, что дало результаты.
Проект продолжает свою реализацию. В задачи на 2024 и 2025 годов входит окончательная оптимизация стыковочных автобусных маршрутов, для подвоза пассажиров на электрички, и организация парковочных пространств, сообщил губернатор Андрей Травников.
В докладе гендиректор АО «Экспресс-пригород» Вячеслав Невежин отметил, что за восемь месяцев компания увеличила пассажиропоток на 9,4%, а до конца года ожидают рост числа пассажиров на два миллиона человек. На территории Новосибирской области действует 9 мультимодальных маршрутов, электропоезд+автобус.
Больше года велась совместная работа по организации автоперевозок и функционированию касс в районах. На данный момент в девяти муниципальных образованиях региона установлено оборудование, которое позволяет приобретать билеты на электрички, а в каждой кассе «Экспресс-пригород» можно купить билет на автобус от транспортного узла до муниципального образования, где есть подвозные маршруты, что помогает сэкономить деньги пассажиров и сократить время в пути.
Также происходит обновление парка транспортных средств — как электричек, так и автобусов. За этот год было заменено пять старых поездов на новые. К концу года будет использоваться 13 новых поездов, что составляет более 30% от общего количества поездов в Новосибирской области.