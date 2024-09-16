Развитие пригородного сообщения помогает новосибирцам экономить деньги

Больше года велась совместная работа по организации автоперевозок и функционированию касс в районах. На данный момент в девяти муниципальных образованиях региона установлено оборудование, которое позволяет приобретать билеты на электрички, а в каждой кассе «Экспресс-пригород» можно купить билет на автобус от транспортного узла до муниципального образования, где есть подвозные маршруты, что помогает сэкономить деньги пассажиров и сократить время в пути.