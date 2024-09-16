Решение наносить удары вглубь России: есть ли угроза для Новосибирска

Эксперт оценил вероятность попадания в Новосибирск как крайне низкую. Панфёров считает, что прямой опасности для Новосибирска в настоящее время нет. Он подчеркнул, что угрозы, исходящие от западных стран, чаще носят психологический характер, его цель — посеять панику среди населения России, подорвать стабильность страны.