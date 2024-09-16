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Posted 16 сентября, 09:10

Published 16 сентября, 09:10

Modified 16 сентября, 09:12

Updated 16 сентября, 09:12

Стало известно, грозят ли Новосибирску удары ракетами дальнего действия

Решение наносить удары вглубь России: есть ли угроза для Новосибирска

16 сентября 2024, 09:10
Фото: 1MI

Стало известно, грозят ли Новосибирску удары ракетами дальнего действия

Бывший командир новосибирского отряда «Вега» Андрей Панфёров оценил вероятность ракетных атак на Россию, их возможные последствия для Новосибирска и эффективность противовоздушной обороны в защите региона от возможных угроз.

Андрей Панфёров в беседе с Om1 Новосибирск выразил мнение, что решение о возможных ракетных ударах может быть принято. Главные цели для ракет — стратегически важные объекты инфраструктуры, от которых зависит жизнеобеспечение страны.

Панфёров напомнил, что у России есть все необходимые ресурсы, чтобы дать адекватный ответ на любые подобные действия.

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Какие угрозы могут ждать Новосибирск?

Говорить о реальной угрозе для жителей Новосибирска рано, говорит Панфёров.

Максимальная дальность полета управляемых ракет составляет около 1 тысячи километров, в таких условиях наиболее уязвимыми оказываются приграничные территории. Охранять целостность границ призваны системы ПВО, которые отслеживают вражеские ракеты еще на подлете.

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Стоит ли волноваться жителям Новосибирска?

Эксперт оценил вероятность попадания в Новосибирск как крайне низкую. Панфёров считает, что прямой опасности для Новосибирска в настоящее время нет. Он подчеркнул, что угрозы, исходящие от западных стран, чаще носят психологический характер, его цель — посеять панику среди населения России, подорвать стабильность страны.

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Накануне стало известно, что 103 россиян вернули из украинского плена, среди них двое жителей Новосибирской области. Работа продолжается.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#СВО
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