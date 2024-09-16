Решение наносить удары вглубь России: есть ли угроза для Новосибирска

Posted 16 сентября, 09:10
Published 16 сентября, 09:10
Modified 16 сентября, 09:12
Updated 16 сентября, 09:12
Андрей Панфёров в беседе с Om1 Новосибирск выразил мнение, что решение о возможных ракетных ударах может быть принято. Главные цели для ракет — стратегически важные объекты инфраструктуры, от которых зависит жизнеобеспечение страны.
Панфёров напомнил, что у России есть все необходимые ресурсы, чтобы дать адекватный ответ на любые подобные действия.
Говорить о реальной угрозе для жителей Новосибирска рано, говорит Панфёров.
Максимальная дальность полета управляемых ракет составляет около 1 тысячи километров, в таких условиях наиболее уязвимыми оказываются приграничные территории. Охранять целостность границ призваны системы ПВО, которые отслеживают вражеские ракеты еще на подлете.
Эксперт оценил вероятность попадания в Новосибирск как крайне низкую. Панфёров считает, что прямой опасности для Новосибирска в настоящее время нет. Он подчеркнул, что угрозы, исходящие от западных стран, чаще носят психологический характер, его цель — посеять панику среди населения России, подорвать стабильность страны.
Накануне стало известно, что 103 россиян вернули из украинского плена, среди них двое жителей Новосибирской области. Работа продолжается.