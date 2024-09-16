RT рассказал о давлении Запада на канал с 2022 года

В марте 2022 года ЕС полностью запретил вещание телеканала RT и агентства Sputnik на своей территории, заблокировал все языковые версии на спутниках, сайты и аккаунты. Кроме того, были заблокированы аккаунты RT в YouTube, в TikTok на территории Евросоюза и в Telegram в ЕС, США и Канаде. Сайты RT заблокировали в рекомендательных сервисах Google, а приложение было удалено из магазинов Apple, Google и Smart TV.