RT рассказал о давлении Запада на канал с 2022 года

Posted 16 сентября, 10:39
Published 16 сентября, 10:39
Modified 16 сентября, 10:41
Updated 16 сентября, 10:41
В феврале 2022 года в Австралии и Новой Зеландии два основных оператора — Foxtel и SKY New Zealand — прекратили вещание RT.
В марте 2022 года ЕС полностью запретил вещание телеканала RT и агентства Sputnik на своей территории, заблокировал все языковые версии на спутниках, сайты и аккаунты. Кроме того, были заблокированы аккаунты RT в YouTube, в TikTok на территории Евросоюза и в Telegram в ЕС, США и Канаде. Сайты RT заблокировали в рекомендательных сервисах Google, а приложение было удалено из магазинов Apple, Google и Smart TV.
В 2023 году давление на RT со стороны Запада продолжилось. В январе все счета RT France заблокировали во Франции, в феврале ЕС запретил вещание на своей территории RT Arabic и Sputnik Arabic, а в июне — вещание RT Balkan.
В сентябре 2024 года власти США ввели против RT и его сотрудников новые санкции, а также обвинили канал в «подрыве демократии и выборов» в США.