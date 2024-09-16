Самолет не смог вылететь из Минеральных Вод в Новосибирск — в чем причина

Posted 16 сентября, 03:36
Published 16 сентября, 03:36
Modified 16 сентября, 03:38
Updated 16 сентября, 03:38
Самолет компании S7 планировал перелет из Минеральных Вод в столицу Сибири. Однако 14 сентября вылет прервали.
Оказалось, что у авиалайнера была поломка. Двигатель отказался работать. Борт вернули на стоянку, а перелет на время отложили.
На прошлой неделе был год с момента аварийной посадки самолета на новосибирском поле. В тот день выжили все. Сейчас огромную машину начали разбирать, так как своим ходом покинуть место аварийного приземления она не может.