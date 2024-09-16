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Posted 16 сентября, 03:36

Published 16 сентября, 03:36

Modified 16 сентября, 03:38

Updated 16 сентября, 03:38

Самолет не вылетел

Самолет не смог вылететь из Минеральных Вод в Новосибирск — в чем причина

16 сентября 2024, 03:36
Фото: atas.info
Самолет не вылетел

Самолет не смог вылететь из Минеральных Вод в Новосибирск из-за поломки

До Новосибирска вовремя не смог долететь самолет из Ставропольского края, сообщает ТГ-канал Aviaincident.

Самолет компании S7 планировал перелет из Минеральных Вод в столицу Сибири. Однако 14 сентября вылет прервали.

Оказалось, что у авиалайнера была поломка. Двигатель отказался работать. Борт вернули на стоянку, а перелет на время отложили.

На прошлой неделе был год с момента аварийной посадки самолета на новосибирском поле. В тот день выжили все. Сейчас огромную машину начали разбирать, так как своим ходом покинуть место аварийного приземления она не может.

Под Новосибирском начали разбирать севший в поле самолет
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