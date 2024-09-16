Температурные качели ждут новосибирцев — погода на неделю

Posted 16 сентября, 01:56
Published 16 сентября, 01:56
Modified 16 сентября, 01:58
Updated 16 сентября, 01:58
Самым холодным днем станет понедельник, 16 сентября. Днем похолодает до +10, ночью до +1. Во вторник, 17 сентября, ожидается +12 в светлое время суток и +3 в темное. В среду, 18 числа, столбик термометра покажет +15 днем и +5 ночью. Осадков в эти дни не ожидается.
С четверга, 19 сентября, начнется потепление. До конца недели средняя температура будет в пределах +19…+17 днем и +9…+12 ночью. Дожди не прогнозируют до выходных. В субботу и воскресенье, 21 и 22 сентября, будет пасмурно, но тепло. Такие данные приводит «Яндекс. Погода».
Gismeteo информирует о похолодании со следующей недели. В регион придут заморозки до +7. Также начнутся дожди. Бабье лето подходит к концу.