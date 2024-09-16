atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 01:56

Published 16 сентября, 01:56

Modified 16 сентября, 01:58

Updated 16 сентября, 01:58

Тепло и холодно будет на неделе

Температурные качели ждут новосибирцев — погода на неделю

16 сентября 2024, 01:56
Фото: Алёна Рогонова. atas.info
Тепло и холодно будет на неделе

В Новосибирске на неделе потеплеет до +19

В Новосибирске ожидается холодная и теплая половина недели: изучаем прогноз синоптиков.

Самым холодным днем станет понедельник, 16 сентября. Днем похолодает до +10, ночью до +1. Во вторник, 17 сентября, ожидается +12 в светлое время суток и +3 в темное. В среду, 18 числа, столбик термометра покажет +15 днем и +5 ночью. Осадков в эти дни не ожидается.

С четверга, 19 сентября, начнется потепление. До конца недели средняя температура будет в пределах +19…+17 днем и +9…+12 ночью. Дожди не прогнозируют до выходных. В субботу и воскресенье, 21 и 22 сентября, будет пасмурно, но тепло. Такие данные приводит «Яндекс. Погода».

Gismeteo информирует о похолодании со следующей недели. В регион придут заморозки до +7. Также начнутся дожди. Бабье лето подходит к концу.

Заморозки из Арктики надвигаются на Новосибирск
Узнать подробнее
Читайте также:
Стал известен самый теплый день бабьего лета в Новосибирске — когда его ждатьКолорадские жуки пытаются проникнуть в дома новосибирцевПравительство региона и Росгидромет заключили соглашение о сотрудничествеЗаморозки погубили дачные посадки в Новосибирской области
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Осень#Заморозки#Потепление#Погода на неделю
Подпишитесь
Популярное