Температурные качели ждут новосибирцев — погода на неделю

С четверга, 19 сентября, начнется потепление. До конца недели средняя температура будет в пределах +19…+17 днем и +9…+12 ночью. Дожди не прогнозируют до выходных. В субботу и воскресенье, 21 и 22 сентября, будет пасмурно, но тепло. Такие данные приводит «Яндекс. Погода».