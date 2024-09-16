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Posted 16 сентября, 08:36

Published 16 сентября, 08:36

Modified 16 сентября, 08:39

Updated 16 сентября, 08:39

Чем удивляет Сибирь

Три города Сибири, куда можно уехать на выходные из Новосибирска

16 сентября 2024, 08:36
Фото: atas.info
Чем удивляет Сибирь
Atas.Info составил список городов Сибири, которые можно посетить в выходные из Новосибирска и других российских городов: называем интересные места.

Красноярск

Красноярск — это крупнейший экономический, образовательный и культурный центр Восточной Сибири. В городе проживает 1,2 млн человек. Его называют и столицей Сибири (с красноярцами и новосибирцами битва за столицу не успокоится никогда), а также городом фонтанов (а их там более 200). Интересного в Красноярске много. Чтобы посмотреть все достопримечательности и локации понадобится не одна неделя, но мы нашли самые интересные.

  • Красноярский краеведческий музей. Один из самых старых музеев Сибири, где посетители узнают исторические ценности края.
  • Музей-усадьба Василия Сурикова. Тут туристы могут побывать в доме земляка и художника.
  • Вантовый мост. Это единственная переправа для пешеходов, соединяющая историческую часть мегаполиса и остров Татышев.
  • Парк «Красноярские Столбы». Любой желающий может прогуляться по природной территории заповедника, посмотреть на сиенитовые скалы.
  • Театральная площадь. На площади есть не одно красивое место, где можно полюбоваться красивыми фонтанами и посетить местный театр оперы.
Красноярский краеведческий музейКрасноярский краеведческий музей
Музей-усадьба Василия СуриковаМузей-усадьба Василия Сурикова
Вантовый мостВантовый мост
Фото: «Яндекс. Карты». Красноярский краеведческий музей

Как добраться из Новосибирска до Красноярска

На поезде: билет стоит от 1900 рублей за обычный плацкарт.

На самолете: билет стоит от 5000 рублей.

Отзывы

Не все туристы остаются под впечатлением от Красноярска. Люди жалуются на экологию и грязь.

«Свинское отношение людей к своему городу, грязный воздух. Пытаются вылизать центр, но окраины города, да и в прочем везде ничего не делается для его улучшения, делают там — где видно»;
«Плохая экология, тошнит от воздуха. Природа красивая»;.
«Да вы что?! Красноярск- дерьмогород! Вода, воздух отвратительно. Дороги битые, грязь везде, архитектура отстой полный. Дома коробочки для наркоманов, да их полно! Надутый, вонючий рыбий пузырь с мутью… Никакого сравнения со старинным, красивейшим Иркутском или Тюменью, Тобольском…»;
«Это самый ужасный город из всех городов-миллионников России… Смотришь на дороги и тротуары, и на ум приходит только одно слово: ПОЗОРИЩЕ!!! Про экологию я молчу… Про угольное отопление я молчу… Про количество интересных мест для прогулок я молчу… Про пробки я молчу… Красноярск = ПОЗОРИЩЕ!!!».
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Абакан

В Южной части Сибири находится столица Республики Хакасия — Абакан. Там проживает 196 тысяч человек. Несмотря на то, что это маленький город, съездить туда стоит.

  • Краеведческий музей. В топ посещаемых мест входит хакасский музей, где сотни различных экспозиций, специальные выставки и проходят разные мероприятия.
  • Центр живой природы. Конечно, он меньше Новосибирского зоопарка, но заглянуть туда однозначно стоит. Там есть и тигры и медведи и сурикаты.
  • Парк «Вдохновение». Посетители могут полюбоваться на пруд с рыбами, сходить на мини-ферму и просто полюбоваться природой.
  • Пушкинский сквер. В культурном сквере есть памятник поэту Александру Пушкину, различные скульптуры, посвященные классикам литературы.
  • Градо-Абаканский храм Константина и Елены. Он поражает своей архитектурой.
  • Спасо-Преображенский собор. Собор является главным в городе: его видно из многих уголков Абакана.
Спасо-Преображенский соборСпасо-Преображенский собор
Краеведческий музейКраеведческий музей
Пушкинский скверПушкинский сквер
Фото: «Яндекс. Карты». Спасо-Преображенский собор

Как добраться из Новосибирска до Абакана

На поезде: билет стоит от 2200 рублей. Следует туда он ежедневно.

На самолете: дорога занимает 1,5 часа, а билет стоит от 7 000 рублей.

Отзывы

Абакан называют компактным городом. С мегаполисом его не сравнить, но посетить его стоит.

«Очень скучный потерянный в Сибири республиканский центр»;
«Разруха, безвкусица, унылость, провинциальность, обыденность»;
«Мало достопримечательностей и людей».
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Иркутск

Иркутск расположен в Восточной Сибири. В нем проживает более 606 тысяч человек. Он может многое показать туристам. Из главных точек для посещения можно выделить разные локации.

  • Нижняя набережная Ангары. Это визитная карточка Иркутска. Пройтись можно вдоль реки Ангары и полюбоваться красотами мегаполиса. Там же можно найти основную достопримечательность — Московские Триумфальные ворота.
  • Дом-музей декабристов. Там вам расскажут о Декабрьском восстании, которое было в 1825 году и о его участниках, отбывающих ссылку в Сибири.
  • Нерпинарий. Туристы приезжают на Байкал, чтобы увидеть нерп. Однако удается это не всем — животные в естественной среде не позируют на публику. Чтобы увидеть их вблизи, многие едут в нерпинарий, где собираются полные залы посетителей, желающих полюбоваться на этих зверей.
  • 130-й квартал. Тут вас ждет настоящий рай для глаз и фотоснимков. Это воссозданная зона исторической застройки у Крестовой горы.
Нижняя набережная АнгарыНижняя набережная Ангары
Дом-музей декабристовДом-музей декабристов
Фото: «Яндекс. Карты». Нижняя набережная Ангары

Как добраться из Новосибирска до Иркутска

На поезде: билет стоит от 3 000 рублей, а дорога занимает день.

На самолете: долететь на самолете обойдется пассажиру в 6 000 рублей.

Отзывы

Гости города жалуются на его неухоженность. По словам туристов, за пределами центра замечается разруха.

«Убитые старые дома, старый общественный транспорт, мало нормальных продуктовых магазинов, цены как в Москве, автомобили сплошным потоком»;
«Сложности с логистикой, много полуразрушенных зданий»;
«Холодно. Много бродячих собак»;
«Неухоженность, местами разруха»;
«Во многих местах город не ухоженный».
Самые опасные города для туристов в 2024 году — куда лучше не ехать
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