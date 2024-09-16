Три города Сибири, куда можно уехать на выходные из Новосибирска

Posted 16 сентября, 08:36
Published 16 сентября, 08:36
Modified 16 сентября, 08:39
Updated 16 сентября, 08:39
Красноярск — это крупнейший экономический, образовательный и культурный центр Восточной Сибири. В городе проживает 1,2 млн человек. Его называют и столицей Сибири (с красноярцами и новосибирцами битва за столицу не успокоится никогда), а также городом фонтанов (а их там более 200). Интересного в Красноярске много. Чтобы посмотреть все достопримечательности и локации понадобится не одна неделя, но мы нашли самые интересные.
На поезде: билет стоит от 1900 рублей за обычный плацкарт.
На самолете: билет стоит от 5000 рублей.
Не все туристы остаются под впечатлением от Красноярска. Люди жалуются на экологию и грязь.
«Свинское отношение людей к своему городу, грязный воздух. Пытаются вылизать центр, но окраины города, да и в прочем везде ничего не делается для его улучшения, делают там — где видно»;
«Плохая экология, тошнит от воздуха. Природа красивая»;.
«Да вы что?! Красноярск- дерьмогород! Вода, воздух отвратительно. Дороги битые, грязь везде, архитектура отстой полный. Дома коробочки для наркоманов, да их полно! Надутый, вонючий рыбий пузырь с мутью… Никакого сравнения со старинным, красивейшим Иркутском или Тюменью, Тобольском…»;
«Это самый ужасный город из всех городов-миллионников России… Смотришь на дороги и тротуары, и на ум приходит только одно слово: ПОЗОРИЩЕ!!! Про экологию я молчу… Про угольное отопление я молчу… Про количество интересных мест для прогулок я молчу… Про пробки я молчу… Красноярск = ПОЗОРИЩЕ!!!».
В Южной части Сибири находится столица Республики Хакасия — Абакан. Там проживает 196 тысяч человек. Несмотря на то, что это маленький город, съездить туда стоит.
На поезде: билет стоит от 2200 рублей. Следует туда он ежедневно.
На самолете: дорога занимает 1,5 часа, а билет стоит от 7 000 рублей.
Абакан называют компактным городом. С мегаполисом его не сравнить, но посетить его стоит.
«Очень скучный потерянный в Сибири республиканский центр»;
«Разруха, безвкусица, унылость, провинциальность, обыденность»;
«Мало достопримечательностей и людей».
Иркутск расположен в Восточной Сибири. В нем проживает более 606 тысяч человек. Он может многое показать туристам. Из главных точек для посещения можно выделить разные локации.
На поезде: билет стоит от 3 000 рублей, а дорога занимает день.
На самолете: долететь на самолете обойдется пассажиру в 6 000 рублей.
Гости города жалуются на его неухоженность. По словам туристов, за пределами центра замечается разруха.
«Убитые старые дома, старый общественный транспорт, мало нормальных продуктовых магазинов, цены как в Москве, автомобили сплошным потоком»;
«Сложности с логистикой, много полуразрушенных зданий»;
«Холодно. Много бродячих собак»;
«Неухоженность, местами разруха»;
«Во многих местах город не ухоженный».