Три города Сибири, куда можно уехать на выходные из Новосибирска

Красноярск — это крупнейший экономический, образовательный и культурный центр Восточной Сибири. В городе проживает 1,2 млн человек. Его называют и столицей Сибири (с красноярцами и новосибирцами битва за столицу не успокоится никогда), а также городом фонтанов (а их там более 200). Интересного в Красноярске много. Чтобы посмотреть все достопримечательности и локации понадобится не одна неделя, но мы нашли самые интересные.