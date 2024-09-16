В Новосибирске осудят мигрантку за крупную контрабанду «могильной травы»

Posted 16 сентября, 10:40
Published 16 сентября, 10:40
Modified 16 сентября, 10:52
Updated 16 сентября, 10:52
Женщину задержали 10 сентября при въезде в страну. Мирсолиеву заключили под стражу до 11 ноября, по ч.3 ст. 229.1 УК РФ ей грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.
Гармала (он же могильник) запрещен в РФ, поскольку содержит гармин — галлюциноген и стимулятор нервной системы.
В Новосибирске огласили приговор парикмахеру, который совершил попытку подорвать военкомат.
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