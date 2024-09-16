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Posted 16 сентября, 10:40

Published 16 сентября, 10:40

Modified 16 сентября, 10:52

Updated 16 сентября, 10:52

В Новосибирске осудят мигрантку за крупную контрабанду «могильной травы»

В Новосибирске осудят мигрантку за крупную контрабанду «могильной травы»

16 сентября 2024, 10:40
Фото: 1MI
Гражданку Таджикистана Муслиму Мирсолиеву обвиняют в контрабанде крупной партии растения с наркотическим веществом в составе, информация опубликована на сайте Карасукского районного суда.

Женщину задержали 10 сентября при въезде в страну. Мирсолиеву заключили под стражу до 11 ноября, по ч.3 ст. 229.1 УК РФ ей грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.

Гармала (он же могильник) запрещен в РФ, поскольку содержит гармин — галлюциноген и стимулятор нервной системы.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Мигранты
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