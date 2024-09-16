atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 07:23

Published 16 сентября, 07:23

Modified 16 сентября, 07:25

Updated 16 сентября, 07:25

В Новосибирске пересмотрели праздничные дни — как будем отдыхать в 2025 году

В Новосибирске пересмотрели праздничные дни — как будем отдыхать в 2025 году

16 сентября 2024, 07:23
Фото: Изображение Midjourney
Новосибирцы уже могут планировать свой отдых в 2025 году, соответствующие изменения в ранее принятое решение озвучил Минтруд РФ.

Новогодний отдых в 2024 году начнется 29 декабря и продлится по 8 января 2025 года. Майские праздники по традиции будут разбиты на две части: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Другие «лишние» выходные дни ждут в июне (12, 13), ноябре (3,4), декабре (31).

23 февраля и 8 марта в 2025 году совпадают с выходными, за счет этого добавят отдыха 8 мая и 13 июня.

Фото: atas.info.
Шестидневная рабочая неделя ждет новосибирцев в конце октября 2024
Узнать подробнее

В ноябре-2024 россиян ждут два выходных дня — 3 и 4 числа — в честь Дня народного единства.

Осень — время сбора урожая у садоводов, главное не проворонить сроки. Мы рассказывали, когда пора это делать. Также новосибирцев предупредили о дефиците картофеля из-за дождей.

Читайте также:
Дочь ветерана из Новосибирска обвинила отца в обмане — детали запутанной истории18 человек из федерального розыска вычислили по лицам за неделю в НовосибирскеНовосибирский метрополитен закупит 20 новых вагонов — сколько заплатят
#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Праздник
Подпишитесь
Популярное