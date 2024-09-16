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Posted 16 сентября, 03:01

Published 16 сентября, 03:01

Modified 16 сентября, 03:03

Updated 16 сентября, 03:03

Сколько стоит бензин

В Новосибирске резко подорожал бензин

16 сентября 2024, 03:01
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Сколько стоит бензин
В столице Сибири фиксируют подорожание бензина, сообщает Новосибирскстат.

Ровно за месяц в регионе подскочили цены на топливо. В августе оно ощутимо подорожало. Моторное топливо теперь можно купить за 29 рублей.

Бензин марки АИ-98 стоил 55 рублей (рост составил +6,9%). Дизель тоже стал дорогим. Его покупали за 69 рублей (+1,1%).

Также подорожало и такси (на 24%). И это не финальный рост, так как до конца года перевозка людей станет еще дороже. Дело в том, что на рынке фиксируют дефицит водителей, рост цен на автозапчасти и бензин.

Какие города сталкиваются с ростом цен на запчасти для автомобилей
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Цены#Топливо#Бензин#Такси
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