В Новосибирске резко подорожал бензин

Posted 16 сентября, 03:01
Published 16 сентября, 03:01
Modified 16 сентября, 03:03
Updated 16 сентября, 03:03
Ровно за месяц в регионе подскочили цены на топливо. В августе оно ощутимо подорожало. Моторное топливо теперь можно купить за 29 рублей.
Бензин марки АИ-98 стоил 55 рублей (рост составил +6,9%). Дизель тоже стал дорогим. Его покупали за 69 рублей (+1,1%).
Также подорожало и такси (на 24%). И это не финальный рост, так как до конца года перевозка людей станет еще дороже. Дело в том, что на рынке фиксируют дефицит водителей, рост цен на автозапчасти и бензин.