Военный эксперт рассказал об окончании СВО

Posted 16 сентября, 04:38
Published 16 сентября, 04:38
Modified 16 сентября, 04:40
Updated 16 сентября, 04:40
Александр Чугай уверен, что спецоперация, которая проходит на территории Украины с 2022 года, завершится в конце текущего года.
Военный эксперт убежден, что такой исход вероятен из-за скорых выборов в США, намеченных на ноябрь. Якобы Америка сразу же перестанет помогать Украине, пишет Сиб.фм. Российская же армия продвинется только вперед.
А в Новосибирск привезли захваченную в зоне СВО технику НАТО. Среди экспонатов есть танк и другие военные машины.