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Posted 16 сентября, 04:38

Published 16 сентября, 04:38

Modified 16 сентября, 04:40

Updated 16 сентября, 04:40

Когда закончится СВО

Военный эксперт рассказал об окончании СВО

16 сентября 2024, 04:38
Фото: 1MI
Когда закончится СВО

Военный эксперт из Новосибирска рассказал об окончании СВО

Эксперт из Новосибирска спрогнозировал окончание СВО, назвав возможную дату.

Александр Чугай уверен, что спецоперация, которая проходит на территории Украины с 2022 года, завершится в конце текущего года.

Военный эксперт убежден, что такой исход вероятен из-за скорых выборов в США, намеченных на ноябрь. Якобы Америка сразу же перестанет помогать Украине, пишет Сиб.фм. Российская же армия продвинется только вперед.

А в Новосибирск привезли захваченную в зоне СВО технику НАТО. Среди экспонатов есть танк и другие военные машины.

Новосибирцы устроили столпотворение у военной техники НАТО
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Украина#СВО#США#Зона СВО#Окончание#Выборы президента
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