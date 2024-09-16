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Posted 16 сентября, 04:34

Published 16 сентября, 04:34

Modified 16 сентября, 04:36

Updated 16 сентября, 04:36

Деньги возвращены

Жители Новосибирска нелегально прописывали в квартирах мигрантов — как их наказали

16 сентября 2024, 04:34
Фото: Изображение Midjourney
Деньги возвращены
В Новосибирске мигранты платили деньги за регистрацию их в квартирах: как наказали владельцев жилья, рассказали в прокуратуре.

Жители Ленинского района, 57-летний мужчина и 33-летняя женщина, фиктивно прописывали у себя в квартирах мигрантов. За это им платили деньги.

Всего они получили 29 тысяч рублей. Незаконно зарегистрированы были 29 иностранцев. Прокуратура выявила этот факт в результате проверки соблюдения закона о миграции.

Тогда поступило обращение в суд, чтобы полученные новосибирцами деньги вернуть в доход государства. В итоге денежные средства, добытые преступным путем, возвратили.

Ранее новосибирцы попросили главу СКР Александра Бастрыкина закрыть местные «жральни» мигрантов.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Мигранты#Прокуратура#Деньги#Закон#Регистрация
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