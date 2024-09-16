Жители Новосибирска нелегально прописывали в квартирах мигрантов — как их наказали

Posted 16 сентября, 04:34
Published 16 сентября, 04:34
Modified 16 сентября, 04:36
Updated 16 сентября, 04:36
Жители Ленинского района, 57-летний мужчина и 33-летняя женщина, фиктивно прописывали у себя в квартирах мигрантов. За это им платили деньги.
Всего они получили 29 тысяч рублей. Незаконно зарегистрированы были 29 иностранцев. Прокуратура выявила этот факт в результате проверки соблюдения закона о миграции.
Тогда поступило обращение в суд, чтобы полученные новосибирцами деньги вернуть в доход государства. В итоге денежные средства, добытые преступным путем, возвратили.
Ранее новосибирцы попросили главу СКР Александра Бастрыкина закрыть местные «жральни» мигрантов.