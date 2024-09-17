22 млн рублей выиграл охранник из Новосибирска — на что он их потратит

Posted 17 сентября, 07:44
Published 17 сентября, 07:44
Modified 17 сентября, 07:46
Updated 17 сентября, 07:46
Розыгрыш прошел еще 3 июня в рамках 110951 тиража. Главный приз составил 22 447 620 рублей. Для сибиряка этот день стал судьбоносным. По словам мужчины, теперь его жизнь круто изменится.
Владимир Ракецкий отдал за выигрышный билет 1,5 тысячи рублей. Он взял сразу три билета на пять тиражей подряд, поэтому итоговая сумма выигрыша выросла на 2,5 тысячи до 22 450 120 рублей.
Владимир не сразу сорвал куш, к этому он шел 10 лет. Лишь однажды ему удалось получить в «Спортлото» 11 тысяч рублей. И только сейчас оказалось, что всё было не зря.
Билет Владимир купил, когда шел домой ранним утром после работы. Мужчина работает сотрудником ведомственной охраны. Билет покупал не просто так: изучил результаты последних тиражей и обнаружил выигрышные комбинации. В итоге ему удалось угадать 12 чисел из 24.
Когда он вернулся в киоск «Столото», чтобы проверить свои билеты, его ждало потрясение.
«Потребовалось время, чтобы осознать происходящее. Последние несколько лет были тяжелыми в моей жизни. Я уверен, теперь наступит светлая полоса», — говорит победитель.
Деньги Ракецкий решил потратить на кредиты, сделать дома ремонт, часть отдать родным на жилье.