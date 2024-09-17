«Ад, грязь и суета»: почему туристов разочаровала Казань

Posted 17 сентября, 08:59
Published 17 сентября, 08:59
Modified 17 сентября, 09:01
Updated 17 сентября, 09:01
Что за город — Казань. Казань расположена на северо-западе Татарстана, вдоль двух берегов реки Казанки. В ней проживает более 1 млн человек. Это один из самых старейших городов России, его называют третьим мегаполисом после Москвы и Санкт-Петербурга. Там говорят на двух языках: русском и татарском.
Как добраться из Новосибирска. Добраться из Новосибирска до Казани можно на поезде: если покупать билет заранее, то он обойдется вам в 5 тысяч рублей, а если поездка срочная, то в 9 тысяч. Также туда можно долететь на самолете — стоит такое удовольствие от 10 тысяч рублей. В основном, все рейсы идут с одной пересадкой в Москве.
Что посмотреть в Казани. Посмотреть в этом историческом городе есть на что. В число главных достопримечательностей входят: улица Баумана (Казанский Арбат), Кремлевская набережная, Казан — ЗАГС в виде чаши, Казанский кремль, Дворец Земледельцев, Мечеть Кул Шариф.
Есть несколько причин, почему гости Казани остались недовольными. Среди основных можно выделить грязь, неуважительное отношение к путешественникам, штрафы и забытые традиции.
Большинство туристов гневаются, что в городе не следят за чистотой. Речь идет как о мусоре, так и о внешнем облике мегаполиса, а именно — рекламы, листовками которой заклеены все улицы.
«Казань в ближайшие пару лет может возвратить себе статус „САМЫЙ ГРЯЗНЫЙ ГОРОД РОССИИ“»;
«Местами грязно (например при входе на Кремлевскую набережную)».
Приезжая в новый город, туристы хотят отведать местную кухню, погрузиться в традиции, но вот современная Казань не спешит их сохранять.
«Мало кафе с национальной кухней. Много китайской, вьетнамской и японской. Высокие цены на всё».
«Нет нац. кухни, полный бардак в ресторанах. Что случилось с нашей кухней, куда смотрят наше правительство всё на свете всем продавая… не осталось видимо не одного ресторана Татарской кухни. Я была в шоке, лет 5 назад было куда повести приезжих гостей и с гордостью говорить о наших традиционных блюдах…, а что сейчас?».
На грубость жалобы поступают к обслуживающему персоналу, а также самих людей, якобы не любящих приезжих.
«Грубость и недоброжелательность со стороны местного населения»;
«Очень суетливый город! Начитавшись и наслушавшись хвалебных отзывов об этом городе, решили с супругой устроить себе подарок и съездить туда на пару дней. И угадали, что на пару-больше там делать нечего! На второй вечер мы пришли к мнению, что больше в Казань не приедем!!!»;
«Отсутствие уважения к приезжим».
Туристы, приезжающие на машинах, остаются в полном шоке, получая различные штрафы как за езду, так и за парковку.
«Штрафы за всё, цены для туристов, город сильно переоценен. В Казани действительно вполне красиво, ухоженные дороги, свежие здания, есть парки и т. д. Однако, складывается впечатление, что всё это сделано на деньги, полученные от штрафов туристов и жителей Казани»;
«Транспорт-это ад и Израиль!»;
«Минусы — это дороги! Культуры почти нет у людей, одни алкаши да быдло, экология, чистота города (ее нет). Одни платные парковки, чтобы припарковать машину не на платной надо сильно постараться. Дышать нечем, загазованность, ночью происходят какие-то выбросы с заводов и воняет даже в квартирах какой-то химией. На улицах мусор на мусоре, бутылки, фантики и много всего другого».
Некоторые гости жалуются на уличных мошенников, «город не для отдыха» и дороговизну.
«Мошенники на самых популярных улицах города. Хотелось бы предупредить о мошенниках в одном из самых исторических мест ул. Баумана/район Казанского Кремля. Фотографируются с туристами навязываясь и не предупреждая о стоимости. По итогу сумма весьма крупная, на уступки в снижении цены не идут, окружают и не отпускают пока не оплатишь. Пользуются растерянностью и наивностью туристов. Среди них оказалась и я сама. Поездка была испорчена»;
«Очень разочаровались посещением такого „прекрасного“ города как все говорят, дороги Башкирии с тянущимися тёплыми речками, хоть и с водорослями и прекрасной природой покруче будет»;
«Город не для отдыха. Казань нас не встретила. Все суетятся и нет никому ни до кого дела, напоминает Москву. Передвигались в основном на такси, цены приемлемо. Есть красивые места. Побывали на Камском море, место где впадает Кама и Волга, очень красиво. Пляж, вода, кукуруза, лежаки, всё как на море… На Арбате красиво, на набережной, с Казана красивый вид. Туалеты все платные, даже в городском парке. В целом не плохо, но на один раз»;
«Один разок, наверное, Казань можно посетить, но она не идет не в какое сравнение, например, с Питером или Псковом, где куда больше мест к посещению! Все уникальные места Казани можно объехать за пару тройку дней — это Кремль, набережная Казани, города Свияжск и Болгар (и то они удивят не каждого) в остальном Казань ничем не отличается от других развитых городов. С моей точки зрения слишком переоцененный город».