«Ад, грязь и суета»: почему туристов разочаровала Казань

Как добраться из Новосибирска. Добраться из Новосибирска до Казани можно на поезде: если покупать билет заранее, то он обойдется вам в 5 тысяч рублей, а если поездка срочная, то в 9 тысяч. Также туда можно долететь на самолете — стоит такое удовольствие от 10 тысяч рублей. В основном, все рейсы идут с одной пересадкой в Москве.