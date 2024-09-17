Андрей Малахов заинтересовался фейковым «афганцем» из Новосибирска

Женщина рассказала, что после службы в Афганистане он вместе с семьей переехал на Дальний Восток. Однако затем он один уехал в Новосибирск, куда его позвал друг. В кафе у него украли все документы, оперативно восстановить он их не смог, поскольку его военную часть к тому времени расформировали.