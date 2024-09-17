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Posted 17 сентября, 09:38

Published 17 сентября, 09:38

Modified 17 сентября, 09:40

Updated 17 сентября, 09:40

Андрей Малахов заинтересовался фейковым «афганцем» из Новосибирска

Андрей Малахов заинтересовался фейковым «афганцем» из Новосибирска

17 сентября 2024, 09:38
Фото: 1MI
Историей новосибирца, опознать которого не может собственная дочь, заинтересовались федеральные телеканалы.

В апреле 2023 СМИ опубликовали историю о мужчине, который жил без паспорта на протяжении шести лет. Изначально к журналистам обратилась медсестра Наталья Хливецкая, которая ухаживает за мужчиной. Она рассказала, что ветерану Афганистана Евгению Полякову нужна медицинская помощь.

Женщина рассказала, что после службы в Афганистане он вместе с семьей переехал на Дальний Восток. Однако затем он один уехал в Новосибирск, куда его позвал друг. В кафе у него украли все документы, оперативно восстановить он их не смог, поскольку его военную часть к тому времени расформировали.

Правоохранительные органы долго не могли установить личность мужчины. В результате Евгению Полякову в ходе серии ошибок выдали паспорт на имя Александра Дорожкина.

После публикации на связь с корреспондентами вышла жительница Севастополя Лилия Дорожкина. Она утверждает, что Евгений Поляков — это ее отец Александр Дорожкин, который исчез 20 лет назад. Лишь однажды он позвонил, рассказал о проблемах и что у него забрали паспорт.

Сам мужчина говорит, что не знает объявившихся родственников.

Запутанная история вызвала интерес у продюсеров федеральных телеканалов. Медсестра, которая ухаживает за Поляковым, сообщила «МК в Новосибирске», что их приглашают на разные тв-шоу, включая программу Андрея Малахова. Теперь их приглашают стать участниками очередного выпуска.

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