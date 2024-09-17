Дептранс заявил о дефиците водителей общественного транспорта в Новосибирске

Posted 17 сентября, 03:07
Published 17 сентября, 03:07
Modified 17 сентября, 03:09
Updated 17 сентября, 03:09
Кадровый дефицит водителей, управляющих общественным транспортом, отмечают во многих регионах страны. Штат в Новосибирске укомплектован не весь.
Департамент транспорта привел следующую статистику: водителей автобусов набрано лишь 83% (дефицит составляет 81 работник), троллейбусов 69% (не хватает 196 человек), трамваев 82% (до полной комплектации нужно еще 49 сотрудников).
Если смотреть на общую картину, то нехватка водителей составляет 30%, что негативно сказывается на выполнении рейсов, пишет КП-Новосибирск.
Интересно, но водителям предлагают и хорошую зарплату и обучение. Ежемесячно им готовы платить до 100 тысяч рублей.