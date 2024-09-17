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Posted 17 сентября, 03:07

Published 17 сентября, 03:07

Modified 17 сентября, 03:09

Updated 17 сентября, 03:09

Водителей мало

Дептранс заявил о дефиците водителей общественного транспорта в Новосибирске

17 сентября 2024, 03:07
Фото: atas.info
Водителей мало
В Новосибирске фиксируют недостаток водителей общественного транспорта, сообщили в мэрии.

Кадровый дефицит водителей, управляющих общественным транспортом, отмечают во многих регионах страны. Штат в Новосибирске укомплектован не весь.

Департамент транспорта привел следующую статистику: водителей автобусов набрано лишь 83% (дефицит составляет 81 работник), троллейбусов 69% (не хватает 196 человек), трамваев 82% (до полной комплектации нужно еще 49 сотрудников).

Если смотреть на общую картину, то нехватка водителей составляет 30%, что негативно сказывается на выполнении рейсов, пишет КП-Новосибирск.

Интересно, но водителям предлагают и хорошую зарплату и обучение. Ежемесячно им готовы платить до 100 тысяч рублей.

В Новосибирской области парк общественного транспорта обновляют высокими темпами
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Россия#Дефицит#Общественный транспорт#Водители
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