Диетологи сообщили о неожиданных последствиях отказа от кофе

Posted 17 сентября, 11:00
Published 17 сентября, 11:00
Modified 20 сентября, 10:32
Updated 20 сентября, 10:32
Ученые назвали неожиданные последствия полного отказа от кофе. Так, известно, что напиток из-за высокого содержания кофеина стимулирует психическую деятельность, повышает умственную и физическую работоспособность, укорачивает время реакций.
В то же время напиток противопоказан при гипертонии и высокой тревожности, так как может усугубить это состояние. По утверждению некоторых специалистов, от напитка также лучше отказаться при гастрите и язве, пишет ИА RuNews24.ru.
Но, по словам диетолога Сандры Вигелене, полный отказ от бодрящего напитка может привести к неожиданным последствиям. Поскольку кофе стимулирует перистальтику, при отказе от него может случиться запор. Также он воздействует на нервные механизмы и гормоны ЖКТ, также участвующие в процессе дефекации, рассказала специалист HealthNews.
Правда, отметила Вигелене, с таким эффектом отмены могут столкнуться люди, которые привыкли пить много кофе, а затем решили отказаться от него.
Поэтому диетолог советует снижать дозу кофеина постепенно. Для начала стоит заменить кофе обычным чаем или матча (порошковым зеленым вариантом напитка). Также важно соблюдать питьевой режим и уделять внимание физической активности. Это поможет улучшить пищеварение.