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Posted 17 сентября, 08:06

Published 17 сентября, 08:06

Modified 17 сентября, 08:08

Updated 17 сентября, 08:08

Бойцы могут стать частью армии за день

Добровольцы из Новосибирской области получают льготы и возможность служить со своими

17 сентября 2024, 08:06
Фото: 1MI
Бойцы могут стать частью армии за день
Штатную численность армии России увеличили до 2 389 130 человек, среди них 1,5 млн военнослужащих: такой Указ подписал президент Владимир Путин.

Новые подразделения формируются из добровольцев, заключивших контракт с ведомством обороны РФ. Как отметил генерал Андрей Гурулев, это необходимо для создания новых воинских соединений и частей для проведения спецоперации.

Контракт с Минобороны можно заключить в Новосибирской области за день. Пункт отбора находится в областной столице на улице Добролюбова, 16. Добровольцы и их семьи получают все необходимые социальные услуги, в том числе медицинские, льготы на ЖКХ, покупку земли и обучение детей.

Также каждый желающий, заключивший контракт, может получить различные воинские специальности, включая оператор БПЛА. Тем, кто заключил или заключит контракт в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года, положена разовая выплата в размере 805 тысяч рублей (400 — из федерального бюджета и 405 — из регионального.

Все подробности доступны по телефону «горячей линии» 117.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Армия#Контракт#Добровольцы#Владимир Путин#Российская армия
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