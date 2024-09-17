Добровольцы из Новосибирской области получают льготы и возможность служить со своими

Posted 17 сентября, 08:06
Published 17 сентября, 08:06
Modified 17 сентября, 08:08
Updated 17 сентября, 08:08
Новые подразделения формируются из добровольцев, заключивших контракт с ведомством обороны РФ. Как отметил генерал Андрей Гурулев, это необходимо для создания новых воинских соединений и частей для проведения спецоперации.
Контракт с Минобороны можно заключить в Новосибирской области за день. Пункт отбора находится в областной столице на улице Добролюбова, 16. Добровольцы и их семьи получают все необходимые социальные услуги, в том числе медицинские, льготы на ЖКХ, покупку земли и обучение детей.
Также каждый желающий, заключивший контракт, может получить различные воинские специальности, включая оператор БПЛА. Тем, кто заключил или заключит контракт в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года, положена разовая выплата в размере 805 тысяч рублей (400 — из федерального бюджета и 405 — из регионального.
Все подробности доступны по телефону «горячей линии» 117.