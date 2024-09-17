Добровольцы из Новосибирской области получают льготы и возможность служить со своими

Также каждый желающий, заключивший контракт, может получить различные воинские специальности, включая оператор БПЛА. Тем, кто заключил или заключит контракт в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года, положена разовая выплата в размере 805 тысяч рублей (400 — из федерального бюджета и 405 — из регионального.