atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 11:57

Published 17 сентября, 11:57

Modified 17 сентября, 11:57

Updated 17 сентября, 11:57

ФОМС планирует сотрудничать с Фондом социального страхования Казахстана

ФОМС планирует сотрудничать с Фондом социального страхования Казахстана

17 сентября 2024, 11:57
Фото: пресс-служба ФОМС
На площадке Международной конференции по аккредитации и качеству медицинской помощи подписали меморандум о взаимодействии в сфере ОМС председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин и председатель правления Фонда социального и медицинского страхования Республики Казахстан Абылкаир Скаков.

Конференция была приурочена ко Всемирному дню безопасности пациента, сообщают ria.ru.

В ходе своего выступления Илья Баланин отметил, что сотрудничество фонда с коллегами из Казахстана продолжается уже достаточно давно и приносит результаты. Обмен опытом с казахскими коллегами направлен также на развитие сторон соглашения.

По словам Баланина, Фонд ОМС обладает большим опытом в сфере ОМС, который включает в себя успешные решения и подходы, связанные с работой и финансированием системы обязательного медицинского страхования.

Согласно меморандуму, Фонд ОМС и Фонд социального и медицинского страхования Республики Казахстан будут обмениваться опытом и передовыми практиками по законодательству в сфере ОМС, а также проводить совместные мероприятия, связанные с темой здоровья.

В своем докладе на конференции Илья Баланин подчеркнул, что использование инструментов ОМС при реализации программ государства направлено на формирование здоровых привычек у населения. В числе задач ОМС также увеличить ожидаемую продолжительность жизни, воспитать здоровое поколение и повысить показатели естественного прироста населения.

Подпишитесь
Популярное