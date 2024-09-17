ФОМС планирует сотрудничать с Фондом социального страхования Казахстана

Posted 17 сентября, 11:57
Published 17 сентября, 11:57
Modified 17 сентября, 11:57
Updated 17 сентября, 11:57
Конференция была приурочена ко Всемирному дню безопасности пациента, сообщают ria.ru.
В ходе своего выступления Илья Баланин отметил, что сотрудничество фонда с коллегами из Казахстана продолжается уже достаточно давно и приносит результаты. Обмен опытом с казахскими коллегами направлен также на развитие сторон соглашения.
По словам Баланина, Фонд ОМС обладает большим опытом в сфере ОМС, который включает в себя успешные решения и подходы, связанные с работой и финансированием системы обязательного медицинского страхования.
Согласно меморандуму, Фонд ОМС и Фонд социального и медицинского страхования Республики Казахстан будут обмениваться опытом и передовыми практиками по законодательству в сфере ОМС, а также проводить совместные мероприятия, связанные с темой здоровья.
В своем докладе на конференции Илья Баланин подчеркнул, что использование инструментов ОМС при реализации программ государства направлено на формирование здоровых привычек у населения. В числе задач ОМС также увеличить ожидаемую продолжительность жизни, воспитать здоровое поколение и повысить показатели естественного прироста населения.