Губернатор Андрей Травников обозначил задачи по переподготовке кадров ОПК

Как отметил вице-министр труда и соцразвития региона Владимир Машанов, в рамках фед. проекта «Содействие занятости», с 2023 года в Новосибирской области проводятся мероприятия по профессиональному обучению работников оборонно-промышленного комплекса. На текущий год выделено 7,5 млн рублей из областного бюджета на обучение 200 человек. Субсидия составляет около 60 тысяч рублей на одного работника. При трудоустройстве размер субсидии для предприятий оборонно-промышленного комплекса может быть в 12 раз больше минимальной зарплаты. Количество участников программы такого найма в 2024 году превысит 300 человек.