Губернатор Андрей Травников обозначил задачи по переподготовке кадров ОПК

Posted 17 сентября, 11:03
Published 17 сентября, 11:03
Modified 17 сентября, 11:05
Updated 17 сентября, 11:05
Одной из основных задач в настоящее время является подготовка высококвалифицированных специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Для успешного решения этой проблемы необходимо сотрудничать с работодателями и учебными заведениями, постоянно разрабатывая новые методы.
Так, компании часто не желают обучать персонал, а хотят найти сразу профессионалов. Один из эффективных инструментов для быстрого обучения — проект по повышению квалификации сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса в рамках государственного проекта «Демография». Программы обучения создаются с учетом запросов современного производства: работники могут как улучшить свои навыки, так и получить знания. Это повышает производительность труда, уточнил губернатор Андрей Травников.
Как отметил вице-министр труда и соцразвития региона Владимир Машанов, в рамках фед. проекта «Содействие занятости», с 2023 года в Новосибирской области проводятся мероприятия по профессиональному обучению работников оборонно-промышленного комплекса. На текущий год выделено 7,5 млн рублей из областного бюджета на обучение 200 человек. Субсидия составляет около 60 тысяч рублей на одного работника. При трудоустройстве размер субсидии для предприятий оборонно-промышленного комплекса может быть в 12 раз больше минимальной зарплаты. Количество участников программы такого найма в 2024 году превысит 300 человек.