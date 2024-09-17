Кроме Черного: на каких еще морях в России можно отдохнуть туристам

Posted 17 сентября, 16:31
Published 17 сентября, 16:31
Modified 17 сентября, 18:33
Updated 17 сентября, 18:33
Купальный сезон на Черном море подходит к концу. В России есть еще немало мест, где можно отдохнуть и речь идет не только о купании.
Море больше напоминает озеро — оно мелкое, а дно песчаное, из-за чего вода не прозрачная. Туда приезжают оздоровиться. Для этих целей здесь есть лиманы с целебными грязями. Это небольшие пресные бухты, образовавшиеся в результате залива речных долин морской водой. Наиболее популярным городом для посещения стал Ейск. Также можете заглянуть в Таганрог. Домиков и отелей на берегу моря совсем мало, но туристы предпочитают отдых в палатках.
Как добраться из Новосибирска до Ейска. Путь не быстрый. Сначала нужно долететь до Сочи, там пересесть на поезд и отправиться до станции Каневская. Оттуда садитесь на автобус и едете 2,5 часа до Ейска. Также можно доехать на поезде до Ростова-на-Дону, пересесть на автобус, ехать 3,5 часа до Ейска. Проще всего выбрать первый вариант.
Теплое южное направление, куда едут купаться, на рыбалку, заниматься серфингом, кататься на катамаранах и аэропланах. Все это делают туристы в Астраханской области. Однако за благоустройством, песком и солеными водами едут в Дагестан. Отдохнуть и почувствовать морской бриз можно из разных городов: Махачкалы, Каспийска, Дербента, Манаса, Астрахани. Там можно отдохнуть ничуть не хуже, чем на Черном море — однако толпы туристов вы уж точно не встретите.
Как добраться из Новосибирска. Долететь до Астрахани из столицы Сибири можно через Уфу — билет стоит от 12 тысяч рублей. На поезде также можно добраться с пересадкой, например в Саратове или Челябинске, от 8 тысяч рублей.
Покупаться в море в сентябре уже не получится из-за холода, но вот отдохнуть в оздоровительных санаториях, подышать балтийским воздухом можно в любое время года. Самым популярным курортом является Светлогорск, что в Калининградской области. Отдых тут называют «лечебницей под открытым небом», где можно выдохнуть от городской суеты и действительно уделить время себе и своему здоровью. На побережье есть много гостиниц, ценник в которых начинается от 7 тысяч рублей.
Как добраться из Новосибирска. Сначала вы летите из областной столицы в Москву, затем пересаживаетесь и летите до Калининграда. Стоит перелет от 20 тысяч рублей. На поезде доехать до региона тоже не быстро: шесть дней в пути с пересадкой в Абинске, а билеты стоят от 15 тысяч рублей. До Светлогорска ходят электрички, автобусы, такси. Время в пути занимает до 40 минут.