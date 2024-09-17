Кроме Черного: на каких еще морях в России можно отдохнуть туристам

Покупаться в море в сентябре уже не получится из-за холода, но вот отдохнуть в оздоровительных санаториях, подышать балтийским воздухом можно в любое время года. Самым популярным курортом является Светлогорск, что в Калининградской области. Отдых тут называют «лечебницей под открытым небом», где можно выдохнуть от городской суеты и действительно уделить время себе и своему здоровью. На побережье есть много гостиниц, ценник в которых начинается от 7 тысяч рублей.