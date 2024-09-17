Массовая задержка вылета самолетов из Толмачево — прокуроры подключились к проверке

Posted 17 сентября, 04:15
Published 17 сентября, 04:15
Modified 17 сентября, 04:17
Updated 17 сентября, 04:17
Погода внесла свои коррективы в расписание полетов. В новосибирском аэропорту Толмачево были задержаны рейсы авиакомпаний «Сибирь» и «Победа», направлявшиеся из Москвы, Читы, Улан-Удэ, Владивостока, Сочи, Якутска и Пекина.
В аэропорту Кемерово также произошли задержки рейсов в Новосибирск и обратно по аналогичной причине. Из-за сложных метеоусловий самолеты авиакомпаний «Сибирь», «Аэрофлот», «Победа» и «Северный ветер», летевшие в Новосибирск, были вынуждены перенаправить на запасной аэродром в Барнауле.
Если рейс отменен или задержан по причинам, не зависящим от пассажира, авиакомпании в России обязаны предоставить определенные права и услуги. Вот на что может рассчитывать пассажир:
Предоставление информации. Авиакомпания должна уведомить пассажиров о причинах задержки или отмены рейса и предоставить информацию о новом времени вылета.
Питание и напитки. Если рейс задерживается более чем на два часа, пассажирам должны предоставить бесплатные прохладительные напитки и питание.
Средства связи. В случае длительной задержки авиакомпания обязана предложить пассажиру возможность двух телефонных звонков или отправки электронных сообщений за счет компании.
Проживание в отеле. Если рейс задержан более чем на 8 часов в дневное время или на 6 часов в ночное, авиакомпания должна организовать бесплатное проживание в гостинице, а также трансфер туда и обратно.
Перебронирование билета. Пассажир имеет право на бесплатную замену билета на другой рейс той же авиакомпании, либо на рейс другой компании, если это необходимо.
Возврат денег за билет. Если рейс отменен или задержан на срок более 4 часов, пассажир имеет право на полный возврат стоимости билета или тех участков маршрута, которые не были преодолены.
Компенсация. Пассажиры могут претендовать на компенсацию, если задержка рейса превышает 3 часа и если причиной задержки не были обстоятельства непреодолимой силы (например, погодные условия или чрезвычайные ситуации).
Все эти права регулируются воздушным законодательством России, а также условиями, указанными в договоре с авиаперевозчиком.
В Новосибирскую область пришла волна похолодания. Между тем, жителям региона обещают потепление на этой неделе.