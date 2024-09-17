Мэрия Новосибирска расторгает контракт на ремонт Дмитровского моста — в чем причина

Ремонтом Дмитровского моста в Новосибирске займется другой подрядчик. Мэрия уже запустила процесс расторжения контракта. На объекте работало ООО «СК Дороги Сибири», но покрытие оказалось уложено с браком. Мэрию также не устроили темпы работ. Несмотря на обещание вести ремонт круглосуточно, нередко на объекте не было ни одного рабочего. В целом компания не справляется с обязательствами в рамках муниципального контракта.