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Posted 17 сентября, 05:36

Published 17 сентября, 05:36

Modified 17 сентября, 05:38

Updated 17 сентября, 05:38

Мэрия Новосибирска расторгает контракт на ремонт Дмитровского моста

Мэрия Новосибирска расторгает контракт на ремонт Дмитровского моста — в чем причина

17 сентября 2024, 05:36
Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Мэрия Новосибирска расторгает контракт на ремонт Дмитровского моста

На объект выйдет другой исполнитель, заявил в ходе аппаратного совещания в мэрии Новосибирска начальник городского управления автодорог Сергей Эпов.

Ремонтом Дмитровского моста в Новосибирске займется другой подрядчик. Мэрия уже запустила процесс расторжения контракта. На объекте работало ООО «СК Дороги Сибири», но покрытие оказалось уложено с браком. Мэрию также не устроили темпы работ. Несмотря на обещание вести ремонт круглосуточно, нередко на объекте не было ни одного рабочего. В целом компания не справляется с обязательствами в рамках муниципального контракта.

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Ранее мэрия отказалась от услуг и расторгла контракт с ООО «СпецТрансСтрой», которое ремонтировало Октябрьский мост. Организацию внесли в реестр недобросовестных подрядчиков.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Димитровский мост
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