Мобилизация в России из-за увеличения численности армии — будет или нет

Глава государства Владимир Путин распорядился увеличить численность армии России до 2 млн 389 тысяч человек. В эту цифру входят 1,5 млн военных. Указ начнет действовать с 1 декабря нынешнего года. Год назад численность увеличили на 170 тысяч человек — до 2 млн 209 тысяч.