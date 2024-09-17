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Posted 17 сентября, 11:37

Published 17 сентября, 11:37

Modified 17 сентября, 11:39

Updated 17 сентября, 11:39

Будет ли мобилизация

Мобилизация в России из-за увеличения численности армии — будет или нет

17 сентября 2024, 11:37
Фото: 1MI
Будет ли мобилизация

Новосибирцам рассказали, будет ли мобилизация из-за увеличения численности ВС РФ

Потребуется ли мобилизация для достижения повышенной численности Вооруженных сил России, рассказали в Госдуме.

Глава государства Владимир Путин распорядился увеличить численность армии России до 2 млн 389 тысяч человек. В эту цифру входят 1,5 млн военных. Указ начнет действовать с 1 декабря нынешнего года. Год назад численность увеличили на 170 тысяч человек — до 2 млн 209 тысяч.

Многие россияне обеспокоены возможной волной частичной мобилизации. Однако, как объяснил руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, для достижения численности Вооруженных сил страны мобилизация не потребуется. Ее достигнут за счет тех, кто заключил контракт.

Тем временем в Новосибирской области напомнили, чтобы заключить контракт на службу, добровольцам потребуется всего день. Им станут доступны различные привилегии.

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