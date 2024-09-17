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Posted 17 сентября, 11:00

Published 17 сентября, 11:00

Modified 17 сентября, 11:02

Updated 17 сентября, 11:02

В Новосибирске начальник НИИ вымогал 800 тысяч с подчиненных

Начальник НИИ вымогал 800 тысяч с подчиненных — как его наказали

17 сентября 2024, 11:00
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области

В Новосибирске начальник НИИ вымогал 800 тысяч с подчиненных

Руководитель подразделения одного из НИИ Новосибирска Виталий Батенев требовал с подчиненных больше 833 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе судов региона.

В противном случае руководитель угрожал уменьшить нагрузку, а в таком случае они будут меньше получать. Суд отправил начальника в следственный изолятор до 15 ноября. По п. п. «б, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (вымогательство коммерческого подкупа) предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы от 5 до 9 лет.

Уголовное дело возбуждено в результате работы сотрудников УФСБ по Новосибирской области.

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