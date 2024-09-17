Начальник НИИ вымогал 800 тысяч с подчиненных — как его наказали

В противном случае руководитель угрожал уменьшить нагрузку, а в таком случае они будут меньше получать. Суд отправил начальника в следственный изолятор до 15 ноября. По п. п. «б, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (вымогательство коммерческого подкупа) предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы от 5 до 9 лет.