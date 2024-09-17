Новосибирский бизнесмен снова потерял сумку с деньгами — сколько там было

Posted 17 сентября, 02:36
Published 17 сентября, 02:36
Modified 17 сентября, 02:38
Updated 17 сентября, 02:38
Резонансная история случилась осенью 2021 года, рядом с гостиницей River Park. В один день бизнесмен решил отдохнуть с товарищем в кафе, выпил алкоголь, а на следующие сутки понял, что на улице оставил сумку с 7 млн рублей. Эти деньги он получил от продажи квартиры, машины и кредитов. Мужчина тут же заявил в полицию.
По камерам вычислили, что вещь подобрала уборщица Айнагуль Борбуева. При досмотре деньги у нее не нашли, да и она сама клялась, что внутри были лишь маска, ручка и флешка. Однако ее арестовали.
Следствие шло долго. Версии не сходились, сам бизнесмен добивался, чтобы его признали банкротом. Деньги так и не были найдены. Уборщицу приговорили к 2,5 годам колонии. Однако, позже приговор отменили и иностранку выпустили на свободу и оштрафовали на 60 тысяч.
Женщина была намерена добиться компенсации, а также отмены приговора по факту кражи: дело в том, что предприниматель заявил не только о пропаже миллионов, но и самой сумки, стоимость которой якобы составляла 10 тысяч рублей, а уголовное преследование в нашей стране начинается от 2,5 тысяч. В любом случае жительница Новосибирска попадала под эту статью.
Адвокаты мигрантки уверены, что сумка 10 тысяч не стоит. К тому же, ее вернули предпринимателю обратно. Защитники требовали экспертизу, чтобы оценить стоимость сумки. Также адвокаты настаивали на версии, что это не была кража, а всего лишь находка. Когда суд принял эти сведения к доводу, на беседу снова пригласили новосибирца. У него потребовали ту самую сумку, но оказалось, что он ее снова потерял, пишет КП-Новосибирск.
Судя по старым фотографиям вещдока, она была потертая, да и саму стоимость мужчина не знал, так как ее ему подарили. На маркетплейсах такая вещь стоит в пределах 1,5 тысячи рублей. Если суд в этом убедится, то уборщицу оправдаю и за кражу.