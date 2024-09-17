Новосибирский бизнесмен снова потерял сумку с деньгами — сколько там было

Адвокаты мигрантки уверены, что сумка 10 тысяч не стоит. К тому же, ее вернули предпринимателю обратно. Защитники требовали экспертизу, чтобы оценить стоимость сумки. Также адвокаты настаивали на версии, что это не была кража, а всего лишь находка. Когда суд принял эти сведения к доводу, на беседу снова пригласили новосибирца. У него потребовали ту самую сумку, но оказалось, что он ее снова потерял, пишет КП-Новосибирск.