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Posted 17 сентября, 02:36

Published 17 сентября, 02:36

Modified 17 сентября, 02:38

Updated 17 сентября, 02:38

Сумку уже не найти

Новосибирский бизнесмен снова потерял сумку с деньгами — сколько там было

17 сентября 2024, 02:36
Фото: 1MI
Сумку уже не найти

Новосибирский бизнесмен снова заявил о пропаже сумки, которую он терял с 7 млн

В Новосибирске суд снова рассматривает дело уборщицы, которая нашла сумку предпринимателя, где якобы были 7 млн рублей.

Резонансная история случилась осенью 2021 года, рядом с гостиницей River Park. В один день бизнесмен решил отдохнуть с товарищем в кафе, выпил алкоголь, а на следующие сутки понял, что на улице оставил сумку с 7 млн рублей. Эти деньги он получил от продажи квартиры, машины и кредитов. Мужчина тут же заявил в полицию.

По камерам вычислили, что вещь подобрала уборщица Айнагуль Борбуева. При досмотре деньги у нее не нашли, да и она сама клялась, что внутри были лишь маска, ручка и флешка. Однако ее арестовали.

Следствие шло долго. Версии не сходились, сам бизнесмен добивался, чтобы его признали банкротом. Деньги так и не были найдены. Уборщицу приговорили к 2,5 годам колонии. Однако, позже приговор отменили и иностранку выпустили на свободу и оштрафовали на 60 тысяч.

Отменили приговор уборщице, обвиненной в краже сумки с 7 млн в Новосибирске
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Женщина была намерена добиться компенсации, а также отмены приговора по факту кражи: дело в том, что предприниматель заявил не только о пропаже миллионов, но и самой сумки, стоимость которой якобы составляла 10 тысяч рублей, а уголовное преследование в нашей стране начинается от 2,5 тысяч. В любом случае жительница Новосибирска попадала под эту статью.

Адвокаты мигрантки уверены, что сумка 10 тысяч не стоит. К тому же, ее вернули предпринимателю обратно. Защитники требовали экспертизу, чтобы оценить стоимость сумки. Также адвокаты настаивали на версии, что это не была кража, а всего лишь находка. Когда суд принял эти сведения к доводу, на беседу снова пригласили новосибирца. У него потребовали ту самую сумку, но оказалось, что он ее снова потерял, пишет КП-Новосибирск.

Судя по старым фотографиям вещдока, она была потертая, да и саму стоимость мужчина не знал, так как ее ему подарили. На маркетплейсах такая вещь стоит в пределах 1,5 тысячи рублей. Если суд в этом убедится, то уборщицу оправдаю и за кражу.

В Новосибирске не станут обжаловать приговор уборщице за кражу сумки с 7 млн рублей
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