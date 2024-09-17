Новый чиновник возглавил Дзержинский район Новосибирска — что о нем известно

О Константе Соболева известно следующее: он уроженец Новосибирска, окончил НГТУ, ему 50 лет, работал в сфере цифровизации, в том числе в компаниях ООО «ДубльГИС-Сибирь», ООО «ДубльГИС»; ООО «Технологичная Реклама», ООО «Медикал Партнер».