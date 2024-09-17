Новый чиновник возглавил Дзержинский район Новосибирска — что о нем известно

Posted 17 сентября, 03:39
Published 17 сентября, 03:39
Modified 17 сентября, 03:40
Updated 17 сентября, 03:40
Ранее Дзержинский район возглавлял Александр Рудских. В августе он перешел на новую должность — стал начальником завода «Тяжстанкогидропресс».
Теперь кресло главы района занял новый чиновник. Руководителем стал Константин Соболев. Он приступил к своим обязанностям 17 сентября. О его назначении распорядился мэр Максим Кудрявцев.
О Константе Соболева известно следующее: он уроженец Новосибирска, окончил НГТУ, ему 50 лет, работал в сфере цифровизации, в том числе в компаниях ООО «ДубльГИС-Сибирь», ООО «ДубльГИС»; ООО «Технологичная Реклама», ООО «Медикал Партнер».