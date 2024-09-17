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Posted 17 сентября, 03:39

Published 17 сентября, 03:39

Modified 17 сентября, 03:40

Updated 17 сентября, 03:40

Кто стал главной района

Новый чиновник возглавил Дзержинский район Новосибирска — что о нем известно

17 сентября 2024, 03:39
Фото: atas.info
Кто стал главной района
Новый чиновник возглавил Дзержинский район в Новосибирске, сообщили в мэрии.

Ранее Дзержинский район возглавлял Александр Рудских. В августе он перешел на новую должность — стал начальником завода «Тяжстанкогидропресс».

Теперь кресло главы района занял новый чиновник. Руководителем стал Константин Соболев. Он приступил к своим обязанностям 17 сентября. О его назначении распорядился мэр Максим Кудрявцев.

О Константе Соболева известно следующее: он уроженец Новосибирска, окончил НГТУ, ему 50 лет, работал в сфере цифровизации, в том числе в компаниях ООО «ДубльГИС-Сибирь», ООО «ДубльГИС»; ООО «Технологичная Реклама», ООО «Медикал Партнер».

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