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Posted 17 сентября, 11:46

Published 17 сентября, 11:46

Modified 17 сентября, 12:13

Updated 17 сентября, 12:13

Очереди в метро

Огромные очереди собрались в метро Новосибирска

17 сентября 2024, 11:46
Фото: atas.info
Очереди в метро
В Новосибирске на одной из станций метро вечером 17 сентября наблюдаются большие очереди в подземку, сообщают читатели Atas.info.

Столпотворение людей наблюдается на станции метро «Октябрьская». Пассажиры стоят у турникетов во вторник вечером. С чем связан такой ажиотаж, сообщили в метрополитене.

Выяснилось, что очереди связаны с техническими неполадками. Дело в том, что турникеты оперативно не считывают карты.

По словам нашей читательницы, у нее банковская карта сработала тоже не с первого раза. Также по непонятным причинам в Октябрьском районе наблюдаются проблемы со связью.

На площади у ГПНТБ проходит выставка военной техники НАТО. Туда приходят сотни людей и ажиотаж наблюдается в любое время.

В Новосибирске открывается выставка трофейной техники НАТО
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Очередь#Пассажиры#Метро Октябрьская
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