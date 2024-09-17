Огромные очереди собрались в метро Новосибирска

Posted 17 сентября, 11:46
Published 17 сентября, 11:46
Modified 17 сентября, 12:13
Updated 17 сентября, 12:13
Столпотворение людей наблюдается на станции метро «Октябрьская». Пассажиры стоят у турникетов во вторник вечером. С чем связан такой ажиотаж, сообщили в метрополитене.
Выяснилось, что очереди связаны с техническими неполадками. Дело в том, что турникеты оперативно не считывают карты.
По словам нашей читательницы, у нее банковская карта сработала тоже не с первого раза. Также по непонятным причинам в Октябрьском районе наблюдаются проблемы со связью.
На площади у ГПНТБ проходит выставка военной техники НАТО. Туда приходят сотни людей и ажиотаж наблюдается в любое время.