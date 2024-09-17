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Posted 17 сентября, 10:51

Published 17 сентября, 10:51

Modified 17 сентября, 10:53

Updated 17 сентября, 10:53

Памятник Сталину хотят поставить в областном центре

Памятник Сталину предложили поставить в Новосибирске

17 сентября 2024, 10:51
Фото: 1MI
Памятник Сталину хотят поставить в областном центре
В Новосибирске выдвинули инициативу поставить памятник революционеру и политику — Сталину, сообщается в соцсетях.

Предложение поставить памятник в столице Сибири сделал депутат Заксобрания Роман Яковлев. Он напомни, что памятник когда-то поставили на Монументе Славы, на левом берегу.

Сейчас же, к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, целесообразно установить памятник Главнокомандующему Иосифу Сталину на месте «главного мемориала». Подписчики народного избранника одобрили инициативу.

«Там часовня сейчас стоит. Обеими руками за памятник Иосифу Виссарионовичу!», — написал один из комментаторов.

Сам же Роман Яковлев отметил, что часовню для этой цели сносить не надо, а вот удачное место подобрать стоит.

А вот дом-памятник рок-певицы Янки Дягилевой сейчас под угрозой. Он медленно разрушается.

Стало известно, сколько потратят на ремонт памятника архитектуры в Новосибирске
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