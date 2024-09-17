Памятник Сталину предложили поставить в Новосибирске

Posted 17 сентября, 10:51
Published 17 сентября, 10:51
Modified 17 сентября, 10:53
Updated 17 сентября, 10:53
Предложение поставить памятник в столице Сибири сделал депутат Заксобрания Роман Яковлев. Он напомни, что памятник когда-то поставили на Монументе Славы, на левом берегу.
Сейчас же, к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, целесообразно установить памятник Главнокомандующему Иосифу Сталину на месте «главного мемориала». Подписчики народного избранника одобрили инициативу.
«Там часовня сейчас стоит. Обеими руками за памятник Иосифу Виссарионовичу!», — написал один из комментаторов.
Сам же Роман Яковлев отметил, что часовню для этой цели сносить не надо, а вот удачное место подобрать стоит.
А вот дом-памятник рок-певицы Янки Дягилевой сейчас под угрозой. Он медленно разрушается.