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Posted 17 сентября, 01:41

Published 17 сентября, 01:41

Modified 17 сентября, 01:43

Updated 17 сентября, 01:43

Снег быстро растаял

Первый снег выпал в Новосибирске

17 сентября 2024, 01:41
Фото: Эмилия Губарева. atas.info
Снег быстро растаял

В Новосибирске первый снег выпал ночью 17 сентября

В Новосибирске прошел первый снег: такой прогноз дали синоптики.

Самым холодным днем недели стал понедельник, 16 сентября. Тогда похолодало до +9 днем и +2 ночью. Первый рабочий день оказался пасмурным.

В ночь с 16 на 17 сентября в регионе выпал небольшой снег. Он сразу же растаял. Такой прогноз дает сервис Gismeteo.

Утром, после осадков, поднялся густой туман. Снимками делятся читатели Atas.info.

Туман в городеТуман в городе
Туман в городе. Фото: atas.info

С 19 сентября в столице Сибири снова потеплеет до +18. Такая погода сохранится до 22 сентября, а затем начнутся дожди и постепенное похолодание.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Осень#Снег
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