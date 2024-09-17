Первый снег выпал в Новосибирске

Posted 17 сентября, 01:41
Published 17 сентября, 01:41
Modified 17 сентября, 01:43
Updated 17 сентября, 01:43
Самым холодным днем недели стал понедельник, 16 сентября. Тогда похолодало до +9 днем и +2 ночью. Первый рабочий день оказался пасмурным.
В ночь с 16 на 17 сентября в регионе выпал небольшой снег. Он сразу же растаял. Такой прогноз дает сервис Gismeteo.
Утром, после осадков, поднялся густой туман. Снимками делятся читатели Atas.info.
С 19 сентября в столице Сибири снова потеплеет до +18. Такая погода сохранится до 22 сентября, а затем начнутся дожди и постепенное похолодание.