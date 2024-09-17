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Posted 17 сентября, 01:33

Published 17 сентября, 01:33

Modified 17 сентября, 01:35

Updated 17 сентября, 01:35

Мужчина погиб

Пешеход лишился жизни под колесами грузовика на трассе под Новосибирском

17 сентября 2024, 01:33
Фото: 1MI
Мужчина погиб
Под Новосибирском произошло очередное ДТП, в котором погиб пешеход, детали раскрыли в ГАИ.

Все случилось ночью 17 сентября в Искитимском районе. Автомобилист управлял «ГАЗелью». Он направлялся до Новосибирска.

Проехав 60 км автодороги, он сбил пешехода, который шел по краю трассы. Мужчина погиб на месте. Ему было 52 года.

Установлено, что на одежде погибшего не было никаких световозвращающих элементов, поэтому заметить его было трудно. Сотрудники ГАИ выясняют все детали случившегося.

Фото: ГАИ

Ранее женщина сбила сибирячку при таких же обстоятельствах. Пешеход погибла.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Искитимский район#18+#Смертельное ДТП
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