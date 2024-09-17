Пешеход лишился жизни под колесами грузовика на трассе под Новосибирском

Posted 17 сентября, 01:33
Published 17 сентября, 01:33
Modified 17 сентября, 01:35
Updated 17 сентября, 01:35
Все случилось ночью 17 сентября в Искитимском районе. Автомобилист управлял «ГАЗелью». Он направлялся до Новосибирска.
Проехав 60 км автодороги, он сбил пешехода, который шел по краю трассы. Мужчина погиб на месте. Ему было 52 года.
Установлено, что на одежде погибшего не было никаких световозвращающих элементов, поэтому заметить его было трудно. Сотрудники ГАИ выясняют все детали случившегося.