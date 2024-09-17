Певец Хабиб бесплатно споет «Ягодку-малинку» для жителей Новосибирска

Posted 17 сентября, 07:58
Published 17 сентября, 07:58
Modified 17 сентября, 08:00
Updated 17 сентября, 08:00
Хабиб споет хиты «Ягода Малинка», «Грустинка» и «Дискотанцы» на главном ходе «Меги». Начало события — 13 часов. Начало выступления хэдлайнера не уточняется.
Вход свободный, регистрация не требуется.
Организаторы позиционируют «МЕГАдискотеку» позиционирует как музыкальное мероприятие для всей семьи.
Сейчас на площадке перед ГПНТБ проходит выставка трофейной боевой техники НАТО, посетить ее можно до 22 сентября.