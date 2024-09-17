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Posted 17 сентября, 07:58

Published 17 сентября, 07:58

Modified 17 сентября, 08:00

Updated 17 сентября, 08:00

Певец Хабиб бесплатно споет «Ягодку-малинку» для жителей Новосибирска

Певец Хабиб бесплатно споет «Ягодку-малинку» для жителей Новосибирска

17 сентября 2024, 07:58
Фото: Алексей Лазарев. vk.com/xabibkaa
21 сентября в ТРЦ «Мега» в Новосибирске пройдет «МЕГАдискотека» (0+), хэдлайнер выступит исполнитель Хабиб, рассказали в пресс-службе торгово-развлекательного центра.

Хабиб споет хиты «Ягода Малинка», «Грустинка» и «Дискотанцы» на главном ходе «Меги». Начало события — 13 часов. Начало выступления хэдлайнера не уточняется.

Вход свободный, регистрация не требуется.

Организаторы позиционируют «МЕГАдискотеку» позиционирует как музыкальное мероприятие для всей семьи.

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Сейчас на площадке перед ГПНТБ проходит выставка трофейной боевой техники НАТО, посетить ее можно до 22 сентября.

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