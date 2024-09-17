«Расцветай на Кропоткина»: квартал для комфортной жизни

Posted 17 сентября, 03:58
Published 17 сентября, 03:58
Modified 17 сентября, 04:24
Updated 17 сентября, 04:24
В структуру квартала «Расцветай на Кропоткина» входят три корпуса, высота каждого — 22 этажа. В таком сегменте, как новостройки Новосибирска, квартал от ГК «Расцветай» выгодно выделяется локацией — он находится в пешей доступности от станции метро «Гагаринская», в непосредственной близости от Ельцовского парка. Ближайшая к кварталу «Расцветай на Кропоткина» остановка общественного транспорта находится в трех минутах ходьбы.
Квартал от ГК «Расцветай» — оптимальное решение для тех, кто хочет купить квартиру в Новосибирске не только в зеленом и экологически благополучном районе, но и в доступности от объектов развитой инфраструктуры. Так, в шаговой доступности от «Расцветай на Кропоткина» расположено шесть школ, семь детских садов, два вуза.
— Купить квартиру в «Расцветай» — значит приобрести жилье в районе, максимально приближенном к центру города. Новостройки Новосибирска в этом районе в цене растут достаточно быстро, особенно это касается домов, которые находятся в непосредственной близости от площади Калинина. Жильцы квартала от ГК «Расцветай» могут быстро добраться до любого района города, поскольку пробок здесь практически нет. Рядом с кварталом «Расцветай на Кропоткина» находится конечная станция метро, из района ходит несколько десятков маршрутов общественного транспорта, — объясняет Сергей Николаев, независимый аналитик рынка недвижимости.
«Расцветай на Кропоткина» — одна из немногих новостроек Новосибирска, в проекте которой реализована концепция «двор без машин». Придомовое пространство закрыто, благоустроено, что гарантирует жильцам квартала от ГК «Расцветай» безопасность.
Те, кто примет решение купить квартиру в Новосибирске в этой новостройке, будут иметь возможность прямо с территории квартала попадать в Ельцовский парк с благоустроенной экотропой. Отдельно стоит отметить видовые характеристики «Расцветай на Кропоткина» — из окон квартир открываются красивые виды.
Для того чтобы сделать акцент на соседстве новостройки в Новосибирске с парковой зоной, реализован проект благоустройства территории, прилегающей к домам. Во дворах квартала от ГК «Расцветай» выполнен ландшафтный дизайн в экостиле.
В рамках проекта «Расцветай на Кропоткина» реализованы ключевые требования к функциональности и комфорту современной новостройки Новосибирска. В домах от ГК «Расцветай» обустроены большие холлы в подъездах, в отделке которых использованы качественные и современные материалы. Дизайн выполнен по индивидуальному проекту. Решив купить квартиру в Новосибирске в этом квартале, жильцы будут ощущать особое единение с природой даже в собственном подъезде благодаря выдержанному в натуральных оттенках оформлению и использованию материалов с древесной, каменной текстурой. Входные группы в «Расцветай на Кропоткина» оформлены прозрачными материалами, за счет чего обеспечивается оптимальная инсоляция.
Купить квартиру в «Расцветай» — оптимальное решение для автовладельцев. В подземной части квартала обустроен паркинг, попасть в него можно на лифте, и для этого не потребуется даже выходить на улицу. В паркинге квартала от ГК «Расцветай» все машино-места сдаются уже оборудованными.
Современная архитектура, благоустроенные дворы, закрытые для движения автомобилей, парк в пешей доступности, близость инфраструктуры центра — это ключевые преимущества квартала «Расцветай на Кропоткина» перед другими новостройками Новосибирска.
Подробности в офисах продаж ГК «Расцветай»:
+7(383) 255-00-83
ул. Орджоникидзе, 23
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