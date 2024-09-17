«Расцветай на Кропоткина»: квартал для комфортной жизни

В рамках проекта «Расцветай на Кропоткина» реализованы ключевые требования к функциональности и комфорту современной новостройки Новосибирска. В домах от ГК «Расцветай» обустроены большие холлы в подъездах, в отделке которых использованы качественные и современные материалы. Дизайн выполнен по индивидуальному проекту. Решив купить квартиру в Новосибирске в этом квартале, жильцы будут ощущать особое единение с природой даже в собственном подъезде благодаря выдержанному в натуральных оттенках оформлению и использованию материалов с древесной, каменной текстурой. Входные группы в «Расцветай на Кропоткина» оформлены прозрачными материалами, за счет чего обеспечивается оптимальная инсоляция.