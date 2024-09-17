Рыбаки поймали в Новосибирске огромную щуку весом 16 кг

Posted 17 сентября, 12:45
Published 17 сентября, 12:45
Modified 17 сентября, 13:11
Updated 17 сентября, 13:11
Новосибирцы поймали гигантскую щуку. Ее размер впечатлял. Весила рыба почти 17 кг. Рыбаки поймали ее, сфотографировали и отпустили в воду.
Напоследок ей надарили комплименты, назвав ее «милой», «девочкой» и «чудом». Мужчина признались, что не одаривают приятными словами даже своих жен, но после выловленной щуки они остались под впечатлением.
Такого веса щуки достигают к 20 годам жизни. Ее отпустили на свободу, чтобы она принесла больше икры.