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Posted 17 сентября, 12:45

Published 17 сентября, 12:45

Modified 17 сентября, 13:11

Updated 17 сентября, 13:11

Рыба была большой

Рыбаки поймали в Новосибирске огромную щуку весом 16 кг

17 сентября 2024, 12:45
Фото: Изображение Midjourney
Рыба была большой
Новосибирские рабаки выловили большую щуку, вес которой достигал 16 кг, а уловом они поделились в соцсетях.

Новосибирцы поймали гигантскую щуку. Ее размер впечатлял. Весила рыба почти 17 кг. Рыбаки поймали ее, сфотографировали и отпустили в воду.

Напоследок ей надарили комплименты, назвав ее «милой», «девочкой» и «чудом». Мужчина признались, что не одаривают приятными словами даже своих жен, но после выловленной щуки они остались под впечатлением.

Такого веса щуки достигают к 20 годам жизни. Ее отпустили на свободу, чтобы она принесла больше икры.

Видео: ВК/Рыбалка в Новосибирске.
Гигантскую щуку весом в 10 кг поймал счастливый рыбак из Новосибирска
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