Суперлуние и лунное затмение 18 сентября — смогут ли его увидеть жители Новосибирска

Суперлуние происходит, когда во время полнолуния Луна на своей орбите оказывается на минимальном расстоянии от Земле (проходит точку перигея). Само полнолуние в Новосибирске придется на 9 час 34 минуты 18 сентября. В точку перигея Луна в Новосибирске войдет на следующий день. Так что наблюдать суперлуние можно будет 19 сентября около 20 часов.