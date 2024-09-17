Суперлуние и лунное затмение 18 сентября — смогут ли его увидеть жители Новосибирска

Posted 17 сентября, 09:49
Published 17 сентября, 09:49
Modified 17 сентября, 09:51
Updated 17 сентября, 09:51
По словам члена Новосибирского Астрономического общества, специалиста Большого Новосибирского планетария Олега Кашина, 18 сентября случится и полнолуние, и суперлуние (когда полная Луна на своей орбите окажется максимально близко к Земле).
«Журналисты это называют суперлунием. Это не астрономический термин, но к нему уже привыкли даже астрономы, поэтому давайте назовем его так», — говорит Олег Кашин.
Суперлуние происходит, когда во время полнолуния Луна на своей орбите оказывается на минимальном расстоянии от Земле (проходит точку перигея). Само полнолуние в Новосибирске придется на 9 час 34 минуты 18 сентября. В точку перигея Луна в Новосибирске войдет на следующий день. Так что наблюдать суперлуние можно будет 19 сентября около 20 часов.
Третье частное затмение 2024 года произойдет во время полнолуния 18 сентября. Но оно малоблагоприятно для наблюдения на территории России, рассказал специалист Большого Новосибирского планетария.
«Это не наше затмение. Опять повезет жителям США, которые смогут наблюдать все фазы частного лунного затмения. Максимальная фаза составит 0,091. Луна пройдет через южную части тени Земли, весьма далеко от центра».
Есть и хорошая новость — через год Сибирь будет наслаждаться полным перекрытием лунного диска.
«Зато через год, в сентябре-2025, будет практически полное затмение, которое можно будет наблюдать в Новосибирске 7 сентября. Вот тут мы точно порадуемся», — дал прогноз Олег Кашин.