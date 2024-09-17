Топ лучших городов мира для путешествий в одиночку

Как добраться. Доехать до Копенгагена можно на разном транспорте. В основном, туристы предпочитают самолет. Прямого рейса из Москвы нет, а с пересадкой в Берлине или Риге время в пути займет день. Билет стоит от 20 тысяч рублей. Также можно доехать на поезде, но с пересадкой из Москвы — в Берлине. Время в пути — 26 часов. Такая поездка вам обойдется от 12 тысяч рублей.