Топ лучших городов мира для путешествий в одиночку

Posted 17 сентября 2024, 15:36
Published 17 сентября 2024, 15:36
Modified 17 сентября 2024, 17:39
Updated 17 сентября 2024, 17:39
Исследовательский центр Economist Intelligence Unit выделил самые безопасные города для путешествий, куда не страшно поехать даже в одиночку. В топ-3 попали следующие мегаполисы: Копенгаген, Торонто, Сингапур — о каждом по порядку.
По индексу EIU город набрал 82,4 балла из 100. Тут учитывались разные категории, включая здоровье, инфраструктуру и личная безопасность. Копенгаген является столицей Дании, которая считается самой красивой из других европейских городов. Там интересная архитектура, местный колорит, дружелюбные жители и самое главное — спокойствие, без лишней суеты. Там проживает более 800 тысяч человек.
Как добраться. Доехать до Копенгагена можно на разном транспорте. В основном, туристы предпочитают самолет. Прямого рейса из Москвы нет, а с пересадкой в Берлине или Риге время в пути займет день. Билет стоит от 20 тысяч рублей. Также можно доехать на поезде, но с пересадкой из Москвы — в Берлине. Время в пути — 26 часов. Такая поездка вам обойдется от 12 тысяч рублей.
Цены. В среднем, один обед на человека обойдется в 1800 рублей, поужинать на фудкорте — от 1200 рублей. За ночь в отеле берут от 8 тысяч рублей. Такси стоит от 1800 рублей, общественный транспорт от 300 рублей.
Что посмотреть. Среди достопримечательностей города можно выделить: парк аттракционов «Сады Тиволи», статую Русалочки, набережную Нюхавн, национальный музей, дворец Кристиансборг, ботанический сад.
Торонто считается крупнейшим мегаполисом Канады, где проживает 2,7 млн человек. Этот город нельзя назвать спокойным, да и в некоторые районы, например Джейн и Финч, заглядывать не стоит — там преобладает население с низким уровнем дохода и путешественникам не советуют здесь гулять в ночное время. Однако сам по себе мегаполис безопасный, там низкий уровень преступности. Безопасность оценили на 82,2 балла из 100 возможных.
Как добраться. Прямых самолетов до Торонто нет. Нужно ехать до города в Европе с пересадкой, а затем уже в пункт назначения. Например, из Новосибирска нужно сначала долететь в Москву, затем полететь до Варшавы, а оттуда до Торонто. Удовольствие такое обойдется вам не меньше чем в 70 тысяч рублей в одну сторону.
Цены. Обед на одного человека обойдется вам от 1,5 тысяч рублей. Перекус на фудкорте — от 800 рублей. Стоимость отелей за ночь начинается от 8-11 тысяч рублей. Гостиница в 4 звезды стоит от 20 тысяч рублей. Средняя поездка на такси начинается от 900 рублей, а на общественном транспорте — от 200 рублей.
Что посмотреть. Туристы посещают телебашню Си-Эн Тауэр, Замок Каса Лома, улицу Янг-стрит, район Дистиллери Дистрикт, королевский музей Онтарио и многое другое.
Город-государство является безопасным мегаполисом с индексом в 80,7 баллов из 100. Там чисто, его называют «колонией райского режима». Дело в том, что там строгие законы и туристы не сразу привыкают к местным правилам. В городе царит множество запретов, за которые люди получают штрафы: например, за жевательную резинку. Однако там низкий уровень криминала и путешественники всегда чувствуют себя в безопасности.
Как добраться. Из Москвы в Сингапур нельзя добраться прямым рейсом. Чаще пассажиры добираются с пересадкой в Шри-Ланке, Катаре, ОАЭ, Бангкоке. Стоимость билетов начинается от 30-50 тысяч рублей.
Цены. В среднем, обед на одного человека стоит от 800 рублей, а на фудкорте от 600 рублей. Хостел обойдется в 4 тысячи рублей, отель от 8 тысяч рублей. Такси можно вызвать от 600 рублей, общественный транспорт стоит от 130 рублей.
Что посмотреть. Достопримечательности тут по-настоящему завораживают своей красотой. Здесь можно полюбоваться внешним видом отеля Марина Бэй Сэндс, аэропортом Чанги, набережной Клар Ки, садами у залива, театром Эспланада и музеем искусства и науки.