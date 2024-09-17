В 2025 году новосибирцы проголосуют за благоустройство общественных пространств

Голосование за благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» впервые в Новосибирске стартовало в

2018 году. За пять лет в развитие территорий нашего города вложено более 1 миллиарда рублей. Очередное голосование планируют провести в марте–апреле 2025 года.