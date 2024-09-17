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Posted 17 сентября, 05:16

Published 17 сентября, 05:16

Modified 17 сентября, 05:18

Updated 17 сентября, 05:18

В 2025 году новосибирцы проголосуют за благоустройство общественных пространств

В 2025 году новосибирцы проголосуют за благоустройство общественных пространств

17 сентября 2024, 05:16
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Подготовить план работы для участия Новосибирска в 2025 году в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» на еженедельном оперативном совещании поручил мэр Максим Кудрявцев, сообщили в пресс-центре мэрии.

Голосование за благоустройство общественных пространств в России проводят ежегодно. Ежегодно в России проводится г. В 2024 году в голосовании приняли участие 230 тысяч новосибирцев.

«Инициатива позволяет нам расставить приоритетные направления развития территорий и привлекать дополнительные ресурсы на благоустройство нашего города. Необходимо подготовиться к голосованию, которое состоится в следующем году. Поработать в тесном взаимодействии с жителями и выяснить на местном уровне, какие пространства нужно благоустроить в первую очередь», — дал поручение мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Голосование за благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» впервые в Новосибирске стартовало в
2018 году. За пять лет в развитие территорий нашего города вложено более 1 миллиарда рублей. Очередное голосование планируют провести в марте–апреле 2025 года.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Благоустройство
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