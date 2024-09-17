В 2025 году новосибирцы проголосуют за благоустройство общественных пространств

Posted 17 сентября, 05:16
Published 17 сентября, 05:16
Modified 17 сентября, 05:18
Updated 17 сентября, 05:18
Голосование за благоустройство общественных пространств в России проводят ежегодно. Ежегодно в России проводится г. В 2024 году в голосовании приняли участие 230 тысяч новосибирцев.
«Инициатива позволяет нам расставить приоритетные направления развития территорий и привлекать дополнительные ресурсы на благоустройство нашего города. Необходимо подготовиться к голосованию, которое состоится в следующем году. Поработать в тесном взаимодействии с жителями и выяснить на местном уровне, какие пространства нужно благоустроить в первую очередь», — дал поручение мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Голосование за благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» впервые в Новосибирске стартовало в
2018 году. За пять лет в развитие территорий нашего города вложено более 1 миллиарда рублей. Очередное голосование планируют провести в марте–апреле 2025 года.