Высокие ставки: стоит ли брать ипотеку в условиях повышения ключевой ставки до 19%

Posted 17 сентября, 07:47
Published 17 сентября, 07:47
Modified 17 сентября, 07:49
Updated 17 сентября, 07:49
При таких условиях заемщики, которые оформляют кредит на 8 млн рублей, могут оказаться в ситуации, когда за 30 лет им придется вернуть банку до 50 млн рублей, что в шесть раз превышает изначальную сумму. В ситуации разбирались журналисты «Новых Известий».
По словам Алексея Яковлева, директора Департамента финансовой политики Минфина России, гражданам не стоит опасаться текущих условий по ипотеке, так как со временем ключевая ставка может снизиться, что позволит рефинансировать кредит на более выгодных условиях. Однако реальные цифры говорят о другом. При нынешних 19% годовых первые несколько лет заемщик практически не уменьшает основную сумму долга, так как большая часть платежей уходит на проценты.
Пример наглядно демонстрирует это: если взять ипотеку на 8 млн рублей сроком на 30 лет, спустя почти три года выплат сумма долга остается практически неизменной. В результате ежемесячные выплаты составляют около 153 тысяч рублей, а итоговая сумма возврата банку может достичь 48 млн рублей.
Справка
Совет директоров Банка России 13 сентября решил повысить ключевую ставку на 100 пунктов, до 19% годовых.
Эксперты единогласно утверждают, что текущие условия не являются благоприятными для оформления ипотеки. По мнению Антона Свириденко, исполнительного директора Института экономики роста им. П. А. Столыпина, сейчас сложно рассчитывать на быстрое снижение ставок, а риск высоких выплат по кредитам отпугивает потенциальных заемщиков.
Антон Баксараев, гендиректор компании «Вектор Проект», отмечает, что ситуация напоминает кризис 2014 года, когда ставки по ипотеке также были высокими, но текущие 19% делают покупку жилья через кредит практически недоступной для большинства граждан.
Несмотря на неблагоприятные условия, надежда на снижение ключевой ставки в будущем остается. По мере снижения инфляции Центральный банк может пересмотреть свою политику, что приведет к снижению ставок по кредитам. Однако, по прогнозам, это может произойти не раньше, чем через 1-2 года.
Пока что эксперты рекомендуют воздержаться от оформления ипотеки на фоне высоких ставок. Для тех, кто все же решится на покупку жилья в кредит, важно учитывать возможность будущего рефинансирования, когда ставки начнут снижаться.
Эксперты фиксируют рост цен за квадратный метр жилья на вторичном рынке недвижимости. Они связывают это с отменой льготной ипотеки.