Высокие ставки: стоит ли брать ипотеку в условиях повышения ключевой ставки до 19%

По словам Алексея Яковлева, директора Департамента финансовой политики Минфина России, гражданам не стоит опасаться текущих условий по ипотеке, так как со временем ключевая ставка может снизиться, что позволит рефинансировать кредит на более выгодных условиях. Однако реальные цифры говорят о другом. При нынешних 19% годовых первые несколько лет заемщик практически не уменьшает основную сумму долга, так как большая часть платежей уходит на проценты.