Выявлены хищения при строительстве больницы под Новосибирском

Posted 17 сентября, 03:42
Published 17 сентября, 03:42
Modified 17 сентября, 03:44
Updated 17 сентября, 03:44
49-летний житель Барабинска работал охранником на стройке отделения Чулымской Центральной районной больницы. Но ночам он отключал камеры и воровал стройматериалы, к такому выводу пришли следователи. Цемент и керамогранит охранник сбывал местным жителям, нелегальный бизнес принес 47 тысяч рублей. В итоге правда вскрылась, мужчину будут судить за кражу.
Свою вину сторож признал и возместил ущерб. Если суд признает его виновным по ст. 158 УК РФ (Кража), то ему грозит реальный тюремный срок.
Также глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки нарушения жилищных прав новосибирцев, которые живут в аварийных домах.