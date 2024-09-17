Выявлены хищения при строительстве больницы под Новосибирском

49-летний житель Барабинска работал охранником на стройке отделения Чулымской Центральной районной больницы. Но ночам он отключал камеры и воровал стройматериалы, к такому выводу пришли следователи. Цемент и керамогранит охранник сбывал местным жителям, нелегальный бизнес принес 47 тысяч рублей. В итоге правда вскрылась, мужчину будут судить за кражу.