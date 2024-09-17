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Posted 17 сентября, 03:42

Published 17 сентября, 03:42

Modified 17 сентября, 03:44

Updated 17 сентября, 03:44

Выявлены хищения при строительстве больницы под Новосибирском

Выявлены хищения при строительстве больницы под Новосибирском

17 сентября 2024, 03:42
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Также строители недосчитались шести упаковок плитки из керамогранита, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

49-летний житель Барабинска работал охранником на стройке отделения Чулымской Центральной районной больницы. Но ночам он отключал камеры и воровал стройматериалы, к такому выводу пришли следователи. Цемент и керамогранит охранник сбывал местным жителям, нелегальный бизнес принес 47 тысяч рублей. В итоге правда вскрылась, мужчину будут судить за кражу.

Свою вину сторож признал и возместил ущерб. Если суд признает его виновным по ст. 158 УК РФ (Кража), то ему грозит реальный тюремный срок.

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Также глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки нарушения жилищных прав новосибирцев, которые живут в аварийных домах.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Строительство
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